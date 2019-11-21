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    «Торонто» уволил главного тренера команды

    Хоккей НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Прогнозы на НХЛ
    Руководство «Торонто» отправило в отставку главного тренера Майка Бэбкока, сообщается на сайте клуба.

    Майк Бэбкок
    Майк Бэбкок

    Его место займет Шелдон Киф, который ранее возглавлял фарм-клуб «Мейпл Лифс» — «Торонто Марлис».

    После 23 матчей регулярного чемпионата канадцы занимают лишь 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 22 очка. При этом «Торонто» проиграл уже шесть матчей кряду с общим счетом 15:26.

    Отметим, что Бэбкок являлся самым высокооплачиваемым тренером НХЛ. Специалист за карьеру становился победителем Кубка Стэнли, дважды во главе сборной Канады выигрывал золото Олимпийских игр. 0

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