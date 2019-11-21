«Спартак» забросил семь шайб минскому «Динамо»

Московскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил минское— 7:2.

В составе хозяев по дублю оформили Каспарс Даугавиньш и Александр Хохлачев, еще разу отличились Артем Федоров, Анатолий Никонцев и Максим Цыплаков.

У «Динамо» голы на счету Фрэнсиса Паре и Теему Пулккинена.

Набрав 38 очков, «Спартак» поднялся на 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Олега Знарка одержала третью победу кряду. Минчане (23) — последние.