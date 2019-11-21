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    «Спартак» забросил семь шайб минскому «Динамо»

    Хоккей КХЛ Спартак Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    Московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил минское «Динамо» — 7:2.

    «Спартак»
    «Спартак»

    В составе хозяев по дублю оформили Каспарс Даугавиньш и Александр Хохлачев, еще разу отличились Артем Федоров, Анатолий Никонцев и Максим Цыплаков.

    У «Динамо» голы на счету Фрэнсиса Паре и Теему Пулккинена.

    Набрав 38 очков, «Спартак» поднялся на 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Олега Знарка одержала третью победу кряду. Минчане (23) — последние.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 7:2 (2:2, 2:0, 3:0)
    Голы: Паре — 8 (бол., Еременко, Спунер), 2:51 — 0:1. Федоров — 9 (Ганзл), 9:22 — 1:1. Пулккинен — 12 (бол., А. Костицын, Крыскин), 11:58 — 1:2. Даугавиньш — 5 (Никонцев), 13:17 — 2:2. Хохлачев — 7 (Карсумс, Гончаров), 33:33 — 3:2. Даугавиньш — 6 (Никонцев, Зубов), 34:36 — 4:2. Никонцев — 4 (Даугавиньш), 41:12 — 5:2. Хохлачев — 8 (Ганзл, Федоров), 43:22 — 6:2. Цыплаков — 3 (мен., Юньков), 55:36 — 7:2Вратари: Гудачек — Тэйлор (Карнаухов, 43:22)Броски: 37 (13+14+10) — 33 (13+6+14)Штраф: 12 — 8
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