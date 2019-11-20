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    «Спартак» по буллитам одолел «Локомотив»

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    Московский «Спартак» обыграл ярославский «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак» — «Витязь»
    «Спартак» — «Витязь»

    Встреча, которая прошла в Мытищах, завершилась со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0).

    Шайбы в составе победителей в основное время забросили Максим Цыплаков (20 минута), Дмитрий Вишневский (33) и Патрик Херсли (42).

    За «железнодорожников» отличились Артем Ильенко (21), Стефан Да Коста (54) и Антон Ландер (59).

    Решающий буллит исполнил Яков Рылов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Цыплаков — 2 (Никишин, Юньков), 19:26 — 1:0. Ильенко — 3 (Накладал, Санников), 20:36 — 1:1. Вишневский — 5 (Даугавиньш, Зубов), 32:53 — 2:1. Херсли — 5 (бол., Виклунд, Федоров), 41:55 — 3:1. Да Коста — 9 (Осипов, Рафиков), 53:20 — 3:2. Ландер — 12 (бол., Крунвалль), 58:57 — 3:3Победный буллит: РыловВратари: Гудачек — Коновалов (58:19 — 58:57)Штраф: 6 — 6Броски: 27 (6+7+10+4) — 32 (11+11+8+2)

    «Спартак» занимает шестое место в Западной конференции (36 очков), а «Локомотив» — восьмое (31 очко).

    В еще одном матче ЦСКА в овертайме нанес поражение «Витязю» — 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0).

    У победителей точные броски нанесли Михаил Григоренко (2), Сергей Толчинский (2) и Константин Окулов (64), у подольской команды отличились Йоонас Няттинен (12), Алексей Бывальцев (54).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Григоренко — 8 (бол., Вей), 1:14 — 0:1. Толчинский — 1 (Попов), 1:33 — 0:2. Няттинен — 1 (бол., Бывальцев, Йормакка), 11:39 — 1:2. Бывальцев — 2 (Йормакка, Семин), 53:06 — 2:2. Окулов — 7 (Робинсон, Мамин), 63:34 — 2:3Вратари: Сапрыкин (Кочетков, 1:33) — СорокинШтраф: 6 — 6Броски: 28 (12+8+8+0) — 40 (16+13+8+3)

    ЦСКА — первый в Западной конференции (43 очка), а «Витязь» — пятый (36 очков). 0

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