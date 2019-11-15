Воробьев: Из матча с «Сочи» получилось извлечь и опыт, и очки

Главный тренер магнитогорского «Металлурга»прокомментировал победу над(1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Терпеливая игра, которая шла до гола. Мы его, слава богу, забили. Вася выстоял, ребята в обороне пластались. Выиграли.

Почему проиграли три периода по броскам? Вот, коллега подсказывает верно: матч-то выиграли! Надо отдать должное сопернику, который здорово и плотно играл в обороне, не давал нам особо ничего сделать.

Полезный ли это опыт? Знаете, один из моих предшественников говорил: "Из матча можно извлечь или опыт, или очки". В этот раз у нас получилось и то, и другое», — сказал Воробьев пресс-службе КХЛ.

Отметим, что «Металлург» ведет серию из пяти побед кряду. Для «Сочи» это поражение стало вторым подряд.

В следующем туре команде Ильи Воробьева предстоит встретиться с пекинским «Куньлунем», а «Сочи» сыграет с рижским «Динамо». 0