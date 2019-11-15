ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гильерме в форме сборной РоссииСборная не в форме. Как поссорились РФС и Adidas
  • 00:00
    • «Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды
  • 22:07
    • Благодаря голу Месси Аргентина одолела Бразилию
  • 20:31
    • Надаль победил Циципаса и лишил Медведева шансов выйти в полуфинал
  • 20:22
    • Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
  • 18:48
    • РФС предложил Черчесову новый контракт
    Все новости спорта

    Воробьев: Из матча с «Сочи» получилось извлечь и опыт, и очки

    Хоккей Металлург Мг Сибирь КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Сочи» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Илья Воробьев
    Илья Воробьев

    «Терпеливая игра, которая шла до гола. Мы его, слава богу, забили. Вася выстоял, ребята в обороне пластались. Выиграли.

    Почему проиграли три периода по броскам? Вот, коллега подсказывает верно: матч-то выиграли! Надо отдать должное сопернику, который здорово и плотно играл в обороне, не давал нам особо ничего сделать.

    Полезный ли это опыт? Знаете, один из моих предшественников говорил: "Из матча можно извлечь или опыт, или очки". В этот раз у нас получилось и то, и другое», — сказал Воробьев пресс-службе КХЛ.

    Отметим, что «Металлург» ведет серию из пяти побед кряду. Для «Сочи» это поражение стало вторым подряд.

    В следующем туре команде Ильи Воробьева предстоит встретиться с пекинским «Куньлунем», а «Сочи» сыграет с рижским «Динамо». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дебютный турнир Кудашов закончил неудачно
  • 11/11/2019 в 12:50
    •
  • Прогноз
  • «Амур» — «Йокерит»
  • 1.75
  • Завтра в 10:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Итальянцы и боснийцы проведут «верховой» поединок
  • Босния и Герцеговина — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • В Бухаресте шведам нужно зарабатывать очки
  • Румыния — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Поднимется ли Швейцария на второе место в группе?
  • Швейцария — Грузия. Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Гарри Кейн Футбол Кейн установил новый рекорд. Оценки игроков сборной Англии и ЧерногорииПодопечные Гарета Саутгейта победили 7:0 и вышли на Евро-2020 Вчера в 17:490
  • 21:50
    • Финляндия разгромила Лихтенштейн и вышла на Евро-2020
  • 20:05
    • Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе Евро-2021
  • 19:43
    • Экс-наставник «Динамо» может возглавить «Сочи»
    Роджер Федерер Теннис Федерер услужил Надалю. Швейцарец взял реванш у Джоковича38-летний ветеран вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP Вчера в 15:110
  • Экспресс дня

  • Россия примет Бельгию, Нидерланды и Германия поборются за первое место в группе
  • 3.63
    •
  • 00:30
    • «Интер» готов заплатить 7 миллионов евро за Жиру
  • 00:14
    • Хачатурянц: Нужно сделать работу судей максимально прозрачной
  • 23:48
    • Андриевский: Надо извлечь урок из матча с «Магниткой»
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Не спешите его хоронить. Сульшер все еще остается лучшим выбором для «МЮ»Несмотря на неудачный сезон, норвежец остается подходящим тренером для «МЮ» 14/11/2019 в 20:570
  • 16:04
    • Российские фигуристы лидируют после короткой программы на Гран-при в Москве
  • 15:47
    • Adidas разработает новую форму для сборной России
  • 15:32
    • Вилков отстранен от судейства в РПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие