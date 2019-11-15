Андриевский: Надо извлечь урок из матча с «Магниткой»

Главный тренер «Сочи»высказался по поводу матча с(0:1).

«Обидно проигрывать такие матчи. Хотя бы на очко мы наиграли. К сожалению, не хватило нам завершающего броска.

Не слишком хорошо сыграли на пятаке: да, было много бросков, но большинство — открытых. То есть вратарь соперника все видел и брал.

Где можно было бросать, искали передачи, пытались улучшить ситуацию…

Грустить нам некогда — через день игра. Надо извлечь урок из этого матча и идти дальше», — сказал наставник «Сочи» пресс-службе КХЛ.

Отметим, что «Металлург» ведет серию из пяти побед кряду. Для «Сочи» это поражение стало вторым подряд.

В следующем туре команде Ильи Воробьева предстоит встретиться с пекинским «Куньлунем», а «Сочи» сыграет с рижским «Динамо 0