Андриевский: Надо извлечь урок из матча с «Магниткой»

Александр Андриевский
globallookpress.com
«Обидно проигрывать такие матчи. Хотя бы на очко мы наиграли. К сожалению, не хватило нам завершающего броска.
Не слишком хорошо сыграли на пятаке: да, было много бросков, но большинство — открытых. То есть вратарь соперника все видел и брал.
Где можно было бросать, искали передачи, пытались улучшить ситуацию…
Грустить нам некогда — через день игра. Надо извлечь урок из этого матча и идти дальше», — сказал наставник «Сочи» пресс-службе КХЛ.
Отметим, что «Металлург» ведет серию из пяти побед кряду. Для «Сочи» это поражение стало вторым подряд.
В следующем туре команде Ильи Воробьева предстоит встретиться с пекинским «Куньлунем», а «Сочи» сыграет с рижским «Динамо 0