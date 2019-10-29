«Торпедо» дома обыграло «Локомотив»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лигина домашней площадке переигралоcо счетом 2:1.

«Торпедо» выиграло третий матч из пяти khl.ru LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Подопечные Дэвида Немировски выиграли третий матч из пяти последних, у «железнодорожников» — два поражения в пяти последних встречах.

На 33-й минуте счет открыла команда хозяев, точным броском отметился нападающий Данил Веряев. В концовке второго периода защитник Чарльз Дженовей упрочил преимущество «Торпедо». Ярославский клуб сократил разрыв усилиями Стефана Да Косты, но на большее гостей не хватило.