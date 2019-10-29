«Торпедо» дома обыграло «Локомотив»

«Торпедо» выиграло третий матч из пяти
khl.ru
Подопечные Дэвида Немировски выиграли третий матч из пяти последних, у «железнодорожников» — два поражения в пяти последних встречах.
На 33-й минуте счет открыла команда хозяев, точным броском отметился нападающий Данил Веряев. В концовке второго периода защитник Чарльз Дженовей упрочил преимущество «Торпедо». Ярославский клуб сократил разрыв усилиями Стефана Да Косты, но на большее гостей не хватило.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Голы: Веряев — 2 (Мишарин, Бочаров), 32:45 — 1:0. Геноуэй — 4 (Бочаров), 39:09 — 2:0. Да Коста — 6 (Полунин, Марков), 40:48 — 2:1Вратари: Тихомиров — Коновалов (58:13)Штраф: 2 — 6Броски: 26 (10+13+3) — 37 (10+9+18)