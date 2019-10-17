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    «Трактор» потерпел третье поражение подряд

    КХЛ Витязь Трактор Прогнозы на КХЛ
    Челябинский «Трактор» проиграл подольскому «Витязю» (1:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Витязь»
    «Витязь»

    В составе победителей отличились Пекка Йормакка, Павел Чернов и Алексей Макеев.

    Единственную шайбу «Трактора» забросил Егор Фатеев.

    «Витязь» с 29 очками занимает 3-е место на «Западе». «Трактор» располагается на 8-й строчке на «Востоке», имея в активе 18 баллов.

    Челябинский клуб 19 октября сыграет с ЦСКА, а подмосковная команда на следующий день встретится «Барысом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
    Голы: Йормакка — 3 (бол., Ержабек, Макеев), 6:29 — 1:0. Чернов — 4, 21:54 — 2:0. Макеев — 4 (Семин, Швец-Роговой), 30:19 — 3:0. Фатеев — 1 (Терещенко), 58:36 — 3:1Вратари: Ежов — Федотов (59:31)Броски: 30 (13+8+9) — 23 (8+9+6)Штраф: 6 — 6
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