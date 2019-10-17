«Трактор» потерпел третье поражение подряд

Челябинскийпроиграл подольскому(1:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Пекка Йормакка, Павел Чернов и Алексей Макеев.

Единственную шайбу «Трактора» забросил Егор Фатеев.

«Витязь» с 29 очками занимает 3-е место на «Западе». «Трактор» располагается на 8-й строчке на «Востоке», имея в активе 18 баллов.

Челябинский клуб 19 октября сыграет с ЦСКА, а подмосковная команда на следующий день встретится «Барысом».