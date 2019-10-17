СКА на выезде проиграл «Нефтехимику»

Фрагмент матча
СКА
Заброшенными шайбами в составе клуба из Нижнекамска отметились Павел Падакин и Мэтт Уайт/
За петербуржцев отличился Антон Бурдасов.
«Нефтехимик» поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА располагается на второй строчке в Западной.
Следующий матч нижнекамский клуб проведет против рижского «Динамо», а петербуржцы дома примут «Спартак». Обе встречи пройдут 20 октября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Голы: Падакин — 1, 36:13 — 1:0. Уайт — 5, 39:42 — 2:0. Бурдасов — 2 (бол., Лехтеря, Ткачев), 47:56 — 2:1Вратари: Шарыченков — Мельничук (57:45 — 59:31, 59:50)Броски: 26 (18+4+4) — 32 (6+10+16)Штраф: 12 — 4