СКА на выезде проиграл «Нефтехимику»

Нижнекамскийодержал домашнюю победу над питерским(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Заброшенными шайбами в составе клуба из Нижнекамска отметились Павел Падакин и Мэтт Уайт/

За петербуржцев отличился Антон Бурдасов.

«Нефтехимик» поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА располагается на второй строчке в Западной.

Следующий матч нижнекамский клуб проведет против рижского «Динамо», а петербуржцы дома примут «Спартак». Обе встречи пройдут 20 октября.