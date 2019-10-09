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    «Куньлунь» выиграл у «Нефтехимика»

    КХЛ Куньлунь Ред Стар Нефтехимик
    «Куньлунь» одержал домашнюю победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Куньлунь» — «Нефтехимик»
    «Куньлунь» — «Нефтехимик»

    Встреча завершилась победой «Куньлуня» со счетом 2:1.

    В составе победителей отличились Эндрю Миллер и Жильбер Брюле. У проигравших шайба на счету Ильдара Шиксатдарова.

    «Куньлунь» набрал 13 очков и занимает девятое место в таблице Восточной конференции.

    «Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд и с 12 очками опустился на десятое место на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» — «Нефтехимик» — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
    Шайбы: 1:0 Миллер, 02:18, ГБ, 2:0 Брюле (Ип, Миллер), 09:35, ГБ, 2:1 Шиксатдаров (Хафизов, Хисамутдинов), 47:04Вратари: Грубец — Шарыченков (Барулин 09:35)
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