«Куньлунь» выиграл у «Нефтехимика»

«Куньлунь» — «Нефтехимик»
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Встреча завершилась победой «Куньлуня» со счетом 2:1.
В составе победителей отличились Эндрю Миллер и Жильбер Брюле. У проигравших шайба на счету Ильдара Шиксатдарова.
«Куньлунь» набрал 13 очков и занимает девятое место в таблице Восточной конференции.
«Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд и с 12 очками опустился на десятое место на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» — «Нефтехимик» — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 Миллер, 02:18, ГБ, 2:0 Брюле (Ип, Миллер), 09:35, ГБ, 2:1 Шиксатдаров (Хафизов, Хисамутдинов), 47:04Вратари: Грубец — Шарыченков (Барулин 09:35)