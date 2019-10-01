ЦСКА забросил девять шайб «Спартаку», Капризов оформил хет-трик

Московскийпотерпел домашнее поражение от столичного(9:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хет-триком в составе победителей отметился нападающий Кирилл Капризов, который вышел в лидеры гонки бомбардиров чемпионата.

Четыре (2+2) очка в этой встрече у форварда армейцев Михаила Григоренко. Еще по разу отличились Линден Вей, Сергей Калинин, Константин Окулов и Иржи Секач.

За «Спартак» голами отметились Дмитрий Вишневский, Максим Гончаров и Мартиньш Карсумс.

Для ЦСКА эта победа стала седьмой подряд в чемпионате. Также армейцы одержали четырнадцатую победу подряд в дерби.

Кроме того, этот матч стал самым результативным в нынешнем сезоне КХЛ.