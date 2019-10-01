ЦСКА забросил девять шайб «Спартаку», Капризов оформил хет-трик

«Спартак» — ЦСКА
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Хет-триком в составе победителей отметился нападающий Кирилл Капризов, который вышел в лидеры гонки бомбардиров чемпионата.
Четыре (2+2) очка в этой встрече у форварда армейцев Михаила Григоренко. Еще по разу отличились Линден Вей, Сергей Калинин, Константин Окулов и Иржи Секач.
За «Спартак» голами отметились Дмитрий Вишневский, Максим Гончаров и Мартиньш Карсумс.
Для ЦСКА эта победа стала седьмой подряд в чемпионате. Также армейцы одержали четырнадцатую победу подряд в дерби.
Кроме того, этот матч стал самым результативным в нынешнем сезоне КХЛ.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 3:9 (1:2, 1:4, 1:3)
Голы: Вишневский — 2 (Рылов), 7:55 — 1:0. Вей — 4 (Секач, Мамин), 8:07 — 1:1. Калинин — 4, 13:23 — 1:2. Гончаров — 2 (Никонцев, Столяров), 21:02 — 2:2. Окулов — 4, 29:58 — 2:3. Григоренко — 4 (Романов, Светлаков), 34:14 — 2:4. Секач — 3 (бол., Нестеров, Вей), 38:01 — 2:5. Григоренко — 5 (Светлаков), 39:32 — 2:6. Карсумс — 6 (Ганзл), 40:20 — 3:6. Капризов — 7 (Григоренко), 43:47 — 3:7. Капризов — 8 (бол., Секач), 45:07 — 3:8. Капризов — 9 (Григоренко, Романов), 52:12 — 3:9Вратари: Гудачек (Хомченко, 34:14) — СорокинБроски: 20 (7+6+7) — 37 (7+16+14)Штраф: 10 — 12