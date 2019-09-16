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    Коварж, Виртанен, Бикмуллин и Гордеев — лучшие игроки недели в КХЛ

    КХЛ Автомобилист Трактор Нефтехимик Сочи
    Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов второй недели турнира в четырех номинациях.

    Рафаэль Бикмуллин
    Рафаэль Бикмуллин

    Лучшим вратарем признан Якуб Коварж из «Автомобилиста», сыгравший в двух победных для команды матчах. В матче с «Салаватом Юлаевым» он сыграл «на ноль», а в игре с «Металлургом» помог команде выиграть в серии бросков. Коварж отразил 96,97% бросков при коэффициенте надежности 0,96. Отрезок без пропущенных составил 103 минуты и 45 секунд.

    Защитник «Трактора» Ессе Виртанен стал лучшим в своем амплуа. Он сыграл в четырех гостевых матчах и набрал 3 (1+2) очка. Шайба в ворота «Куньлунь Ред Стар» в матче 14 сентября стала первой для хоккеиста в КХЛ и победной для команды. Виртанен не завершил ни один из поединков недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+5» (лучший результат недели). Также на счету Виртанена два блокированных броска.

    Среди форвардов лучшим признан Рафаэль Бикмуллин из «Нефтехимика», в трех матчах набравший 5 (4+1) очков (лучший результат недели). 22-летний нападающий набирал очки в каждом матче недели и повторил свой бомбардирский рекорд за один сезон КХЛ. В матче с «Автомобилистом» Бикмуллин стал автором хет-трика, который стал первым для него в карьере, а также первым в сезоне 2019/2020.

    Лучшим новичком признан защитник «Сочи» Михаил Гордеев, в трех гостевых матчах отметившийся одной заброшенной шайбой. В матче с «Витязем» Гордеев забросил первую шайбу в КХЛ и помог команде перевести игру в овертайм. Гордеев завершил неделю с показателем полезности «+2», совершил два силовых приёма, блокировал три броска, в среднем проводил на льду 14 минут и 53 секунды. 0

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