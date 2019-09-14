Кузнецов: Понимаю, что мне повезло, и что у меня есть возможность всё исправить

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал свою дисквалификацию на три матча Национальной хоккейной лиги.

В субботу НХЛ дисквалифицировала Кузнецова, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин, на три матча за «неподобающее поведение».

В своем релизе лига отметила, что 27-летний форвард через профсоюз игроков (NHLPA) проинформировал НХЛ о том, что не будет подавать апелляцию на свою дисквалификацию.

«Я принимаю сегодняшнее решение НХЛ. Сожалею, что разочаровал свою семью, партнеров по команде, клуб и болельщиков.

Обещаю сделать всё, что в моих силах, чтобы вернуть доверие как на льду, так и за его пределами.

Я понимаю, что мне повезло, и что у меня есть возможность всё исправить», — цитирует Кузнецова сайт «Вашингтона».

Ранее игрок был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации завершится 12 июня 2023 года. 0