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    «Витязь» всухую обыграл «Магнитку»

    КХЛ Металлург Мг Витязь
    В Магнитогорске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Металлургом» и «Витязем».

    Игроки «Витязя»
    Игроки «Витязя»

    Гости одержали победу со счетом 2:0.

    У победителей шайбы на счету Святослава Гребенщикова и Александра Семина, которые отличились в первом и третьем периодах соответственно.

    «Магнитка» потерпела второе поражение в трех матчах, а «Витязь» одержал вторую победу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Витязь» (Подольск) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Гребенщиков — 2 (Няттинен, Йормакка), 8:38 — 0:1. Семин — 3 (п.в.), 57:57 — 0:2Вратари: Кошечкин (57:52 — 57:30, 58:15) — СамоновШтраф: 41 — 9Броски: 38 (11+11+16) — 22 (7+9+6)
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