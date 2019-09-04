«Спартак» забросил 5 шайб «Локомотиву»

Московскийодержал гостевую победу над ярославским(5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Во втором периоде москвичи забросили 4 шайбы менее чем за пять минут.

В составе победителей дубль оформил Илья Талалуев, еще по разу отличились Александр Хохлачев, Дмитрий Вишневский и Анатолий Никонцев.

Голы «Локомотива» на счету Тая Рэтти и Павла Кудрявцева.

«Спартак» впервые победил под руководством Олега Знарка.