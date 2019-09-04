«Спартак» забросил 5 шайб «Локомотиву»

Во втором периоде москвичи забросили 4 шайбы менее чем за пять минут.
В составе победителей дубль оформил Илья Талалуев, еще по разу отличились Александр Хохлачев, Дмитрий Вишневский и Анатолий Никонцев.
Голы «Локомотива» на счету Тая Рэтти и Павла Кудрявцева.
«Спартак» впервые победил под руководством Олега Знарка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва) — 2:5 (1:0, 0:4, 1:1)
Голы: Кудрявцев — 1 (Алексеев), 6:38 — 1:0. Хохлачев — 1, 26:59 — 1:1. Вишневский — 1 (бол., Хохлачев, Федоров), 28:46 — 1:2. Кутейкин — 1 (Вишневский, Федоров), 31:16 — 1:3. Талалуев — 1 (Никишин), 31:57 — 1:4. Рэтти — 1 (Осипов), 43:22 — 2:4. Талалуев — 2, 51:25 — 2:5Броски: 21 (11+5+5) — 35 (8+16+11)Штраф: 10 — 16