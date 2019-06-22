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    Подколзин: Хочется попробовать себя в НХЛ, выиграть что-то с «Ванкувером»

    Трансферы НХЛ Ванкувер Кэнакс КХЛ СКА
    Российский нападающий Василий Подколзин прокомментировал выбор «Ванкувера» под 10-м номером на драфте-2019.

    Василий Подколзин (в центре)
    Василий Подколзин (в центре)

    «Очень рад, что меня выбрал "Ванкувер", надеюсь, это начало большого пути. Буду делать на поле ту работу, которую скажет тренер. Могу быть силовым форвардом, могу отдавать передачи, люблю забивать голы. Хочется считать себя снайпером.

    Надеюсь, за два сезона поиграю с мужиками, обрасту мясом и приеду сюда максимально готовым. Не нервничаю из-за того, что в "Ванкувере" за последние 20 лет было мало российских игроков. В принципе, без разницы.

    Хочется попробовать себя в НХЛ, выиграть что-то с "Ванкувером". Ни для кого не секрет, что у меня не очень хорошее катание, буду работать над этим в следующие два года», — цитирует Подколзина TSN.

    Напомним, контракт форварда со СКА рассчитан до конца сезона-2020/21. 0

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