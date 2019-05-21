США проиграли Канаде и в четвертьфинале встретятся с Россией

Канада — США
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Канадцы одержали победу со счетом 3:0.
В составе победителей отличились Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Террис и Джаред Маккэн.
Канада набрала 18 очков и выиграла группу А. В четвертьфинале канадцы сыграют со сборной Швейцарии. У американцев в активе 14 очков и четвертое место в группе. В 1/4 финала сборная США станет соперником сборной России.
Чемпионат мира. Группа А
Канада — США — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: Дюбуа — 2 (Стоун), 1:49 — 1:0. Террис — 3 (Манта), 8:02 — 2:0. Маккэн — 2 (Террис, Фаббро), 35:59 — 3:0Вратари: Мюррей — ШнайдерШтраф: 14 — 4Броски: 36 (11+18+7) — 28 (9+9+10)