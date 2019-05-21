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    США проиграли Канаде и в четвертьфинале встретятся с Россией

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Канады Сборная США
    Сборная Канады обыграла сборную США в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2019.

    Канада — США
    Канада — США

    Канадцы одержали победу со счетом 3:0.

    В составе победителей отличились Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Террис и Джаред Маккэн.

    Канада набрала 18 очков и выиграла группу А. В четвертьфинале канадцы сыграют со сборной Швейцарии. У американцев в активе 14 очков и четвертое место в группе. В 1/4 финала сборная США станет соперником сборной России.

    Чемпионат мира. Группа А
    Канада — США — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Дюбуа — 2 (Стоун), 1:49 — 1:0. Террис — 3 (Манта), 8:02 — 2:0. Маккэн — 2 (Террис, Фаббро), 35:59 — 3:0Вратари: Мюррей — ШнайдерШтраф: 14 — 4Броски: 36 (11+18+7) — 28 (9+9+10)
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