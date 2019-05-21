США проиграли Канаде и в четвертьфинале встретятся с Россией

обыграла сборнуюв заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2019.

Канадцы одержали победу со счетом 3:0.

В составе победителей отличились Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Террис и Джаред Маккэн.

Канада набрала 18 очков и выиграла группу А. В четвертьфинале канадцы сыграют со сборной Швейцарии. У американцев в активе 14 очков и четвертое место в группе. В 1/4 финала сборная США станет соперником сборной России.