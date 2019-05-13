Норвегия — Швеция: счет матча 1:9, обзор голов

Сборнаяразгромилав матче группового турнира чемпионата мира-2019 — 9:1.

Шведы уничтожили соперника twitter.com/iihfhockey 5000 Бонус за регистрацию Играть!

В первом периоде скандинавская команда забросила три шайбы усилиями Александра Веннберга, Патрика Хернквиста и Вильяма Нюландера. В следующие 20 минут подопечные Рикарда Гренборга забили еще пять голов, авторами которых стали Адриан Кемпе, Оливер Экман-Ларссон, Марио Кемпе, Луи Эрикссон и оформивший дубль Веннберг.

В третьем периоде норвежцы «размочили» счет благодаря точному броску Матиаса Треттенеса, окончательный счет установил Оскар Линдблом.

Чемпионат мира. Группа В Норвегия — Швеция — 1:9 (0:3, 0:5, 1:1) Голы: Веннберг — 1 (Нюландер), 0:39 — 0:1. Хернквист — 4 (Экман-Ларссон, Нюландер), 6:40 — 0:2. Нюландер — 2 (Веннберг), 18:22 — 0:3. А. Кемпе — 1 (Ландер), 22:05 — 0:4. Хернквист — 5 (Экман-Ларссон, Ларссон), 25:54 — 0:5. А. Кемпе — 2 (Ландер, Густафссон), 26:40 — 0:6. Веннберг — 2 (Нюландер), 29:38 — 0:7. Эрикссон — 1 (Линдхольм, М. Петтерссон), 38:40 — 0:8. Треттенес — 1 (Валькве Ольсен), 51:14 — 1:8. Линдблум — 3 (Нюландер), 57:29 — 1:9Вратари: Хаукеланн (Холм, 25:54) — МаркстремШтраф: 8 — 16Броски: 17 (7+5+5) — 44 (15+22+7)

Команды являются соперниками сборной России по группе В. В первых играх норвежцы уступили россиянам, а шведы — Чехии с одинаковым счетом 2:5. Во вторых играх Норвегия проиграла Чехии 2:7, а Швеция разгромила Италию 8:0. 0