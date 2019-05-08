Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с Норвегией

Главный тренер сборной Россииподелился ожиданиями от чемпионата мира, который 10 мая стартует в Братиславе.

«Мы в процессе подготовки сыграли семь матчей. Провели неплохой тренировочный микроцикл и на льду, и на земле. Сейчас мы смотрим только вперед. У нас очень много таланта. Таланта впереди, но, опять же, нам нужно создать рабочий коллектив. Только талантом не выигрывают. Выигрывают командой. Выигрывают работой.

Капитаном будет Илья Ковальчук. Ассистенты — все как и было, Овечкин и Малкин. Василевский будет основным вратарем? Он будет начинать турнир.

У нас много таланта впереди. Но нам еще предстоит стать командой. Нам нужно не только с шайбой играть. В первую очередь важно — как мы играем без шайбы», — приводит слова Воробьева «Спорт-Экспресс». 0