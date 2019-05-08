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    Объявлен состав сборной России по хоккею на ЧМ-2019

    Сборная России Чемпионат мира по хоккею
    Тренерский штаб сборной России определился с составом на предстоящий чемпионат мира, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

    Игроки сборной России
    Игроки сборной России

    Состав команды выглядит следующим образом:

    вратари: Андрей Василевский («Тампа Бэй»), Александр Георгиев («Нью-Йорк Рейнджерс»), Илья Сорокин (ЦСКА, Москва);

    защитники: Дмитрий Орлов («Вашингтон»), Никита Зайцев («Торонто»), Михаил Сергачев («Тампа Бэй»), Артем Блажиевский, Никита Нестеров (оба — ЦСКА), Артем Зуб, Динар Хафизуллин (оба — СКА, Санкт-Петербург), Александр Елесин («Локомотив», Ярославль), Богдан Киселевич («Виннипег»), Владислав Гавриков («Коламбус»);

    нападающие: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба — «Вашингтон»), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин (все — ЦСКА), Евгений Малкин («Питтсбург»), Никита Кучеров («Тампа Бэй»), Никита Гусев («Вегас»), Артем Анисимов («Чикаго»), Евгений Дадонов («Флорида»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Сергей Плотников, Александр Барабанов (оба — СКА).

    Окончательная заявка из 25 человек будет названа в Братиславе.

    Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице. Сборная России сыграет в группе B, где ее соперниками будут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. 0

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