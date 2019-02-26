ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Елизавета Туктамышева и Евгения МедведеваФедерация испугалась выбора между Медведевой и Туктамышевой
  • 20:54
    • Матч между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен из Тулы в Грозный
  • 20:22
    • «Трактор» уступил «Автомобилисту» в первом матче серии
  • 20:05
    • «Барыс» с победы начал серию с «Торпедо»
  • 17:02
    • СМИ: Три игрока «Челси» встали на сторону Кепы в конфликте с Сарри
  • 15:59
    • Фалькао может перейти в один из клубов Серии А
    Все новости спорта

    «Трактор» уступил «Автомобилисту» в первом матче серии

    КХЛ Автомобилист Трактор
    Екатеринбургский «Автомобилист» одержал домашнюю победу над челябинским «Трактором» (3:0) в первом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

    «Автомобилист»
    «Автомобилист»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей отличились Найджел Доус (13-я минута), Дэн Секстон (14) и Анатолий Голышев (21).

    Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч состоится 28 феврале и пройдет также в Екатеринбурге.

    КХЛ. 1/4 финала конференции
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Доус — 1 (бол., Секстон, Да Коста), 13:13 — 1:0. Секстон — 1 (бол., Вишневский), 14:52 — 2:0. Голышев — 1 (Доус), 21:17 — 3:0Вратари: Коварж — СудницинБроски: 27 (9+12+6) — 26 (9+13+4)Штраф: 8 — 12
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Фавориты и претенденты. Чего ждать от плей-офф Кубка Гагарина-2019?
  • 24/02/2019 в 17:00
    •
  • Прогноз
  • «Металлург» — «Салават Юлаев»
  • 1.93
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеют ли «ириски» добыть долгожданные три очка?
  • «Кардифф» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Сможет ли «Вулверхэмптон» продолжить свою успешную серию?
  • «Хаддерсфилд» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Покажет ли «Лестер» признаки выхода из кризиса?
  • «Лестер» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Пентек уже забил семь голов в шести матчах за «Милан» Футбол Кшиштоф Пентек: польская сенсация в «Милане»Левандовски и Милик уже в его тени 06:150
  • 18:55
    • Президент Ла Лиги может возглавить АПЛ
  • 18:41
    • Гвардиола: Надеюсь, Зинченко ждет долгая карьера в «Манчестер Сити»
  • 18:24
    • Карвахаль: Мы в хорошей форме перед встречей с «Барселоной»
    «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес» Хоккей НХЛ. Шайба Дадонова, передачи Яковлева и КучероваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля 09:000
  • Экспресс дня

  • Прервут ли «Эвертон» и «Лестер» серии поражений?
  • 2.38
    •
  • 20:44
    • Немецкие летающие лыжницы выиграли командный турнир на ЧМ, Россия — пятая
  • 20:35
    • Йохауг выиграла индивидуальную гонку на ЧМ, Седова — шестая
  • 18:08
    • «Енисей» разгромно проиграл клубу ФНЛ
    Хавьер Пасторе Футбол Трансферный дайджест. 19-25 февраляСколько может зарабатывать Ракитич в Италии, кто интересуется лучшим бомбардиром Бундеслиги, куда уйдут ветераны «Атлетико» и другие трансферные новости последних дней 00:170
  • 17:53
    • Дементьева будет назначена заместителем спортивного директора «Монако»
  • 17:31
    • Два английских клуба претендуют на Хамеса
  • 17:15
    • Фирмино вернется к матчу с «Эвертоном»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие