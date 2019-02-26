«Трактор» уступил «Автомобилисту» в первом матче серии

Екатеринбургскийодержал домашнюю победу над челябинским(3:0) в первом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

В составе победителей отличились Найджел Доус (13-я минута), Дэн Секстон (14) и Анатолий Голышев (21).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч состоится 28 феврале и пройдет также в Екатеринбурге.