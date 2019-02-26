«Трактор» уступил «Автомобилисту» в первом матче серии

«Автомобилист»
ХК «Трактор»
В составе победителей отличились Найджел Доус (13-я минута), Дэн Секстон (14) и Анатолий Голышев (21).
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч состоится 28 феврале и пройдет также в Екатеринбурге.
КХЛ. 1/4 финала конференции
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: Доус — 1 (бол., Секстон, Да Коста), 13:13 — 1:0. Секстон — 1 (бол., Вишневский), 14:52 — 2:0. Голышев — 1 (Доус), 21:17 — 3:0Вратари: Коварж — СудницинБроски: 27 (9+12+6) — 26 (9+13+4)Штраф: 8 — 12