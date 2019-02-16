«Магнитка» всухую обыграла «Нефтехимик»

Магнитогорский «Металлург» одержал выездную победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Иван Верещагин (1-я минута), Ииро Пакаринен (21), Павел Варфоломеев (36) и Сергей Мозякин (48).

«Металлург»с 80 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Нефтехимик» расположился на десятой строчке — 52 очка.

В следующем матче «Магнитка» 18 февраля на выезде сыграет с «Ак Барсом», а подопечные Вячеслава Буцаева в тот же день встретятся с «Автомобилистом».