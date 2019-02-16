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    «Магнитка» всухую обыграла «Нефтехимик»

    КХЛ Металлург Мг Нефтехимик
    Магнитогорский «Металлург» одержал выездную победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    В составе победителей отличились Иван Верещагин (1-я минута), Ииро Пакаринен (21), Павел Варфоломеев (36) и Сергей Мозякин (48).

    «Металлург»с 80 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Нефтехимик» расположился на десятой строчке — 52 очка.

    В следующем матче «Магнитка» 18 февраля на выезде сыграет с «Ак Барсом», а подопечные Вячеслава Буцаева в тот же день встретятся с «Автомобилистом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Верещагин — 7 (Шор, Варфоломеев), 1:11 — 0:1. Пакаринен — 19 (Расмуссен), 21:13 — 0:2. Варфоломеев — 3 (Неколенко), 36:35 — 0:3. Мозякин — 22 (Кулемин, Эллисон), 48:57 — 0:4Вратари: Ежов — КошечкинБроски: 35 (13+11+11) — 30 (11+13+6)Штраф: 6 — 12
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