«Магнитка» всухую обыграла «Нефтехимик»

В составе победителей отличились Иван Верещагин (1-я минута), Ииро Пакаринен (21), Павел Варфоломеев (36) и Сергей Мозякин (48).
«Металлург»с 80 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Нефтехимик» расположился на десятой строчке — 52 очка.
В следующем матче «Магнитка» 18 февраля на выезде сыграет с «Ак Барсом», а подопечные Вячеслава Буцаева в тот же день встретятся с «Автомобилистом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Верещагин — 7 (Шор, Варфоломеев), 1:11 — 0:1. Пакаринен — 19 (Расмуссен), 21:13 — 0:2. Варфоломеев — 3 (Неколенко), 36:35 — 0:3. Мозякин — 22 (Кулемин, Эллисон), 48:57 — 0:4Вратари: Ежов — КошечкинБроски: 35 (13+11+11) — 30 (11+13+6)Штраф: 6 — 12