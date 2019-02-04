НХЛ. Очередное поражение «Вашингтона», победы «Калгари» и «Монреаля»

«Вашингтон» — «Бостон» 0:1
«Бостон» одержал победу над «Вашингтоном» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
Для «Брюинз» это первая победа над «Кэпиталз» почти за пять лет. Последний раз им это удалось сделать 29 марта 2014 года, безвыигрышная серия прервалась после 14 матчей.
Единственную шайбу в матче забросил Давид Крейчи. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков.
«Вашингтон» потерпел четвертое поражение в последних пяти играх и с 62 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Бостон», прервавший серию из трех поражений, также на Востоке расположился на пятой строчке, имея в активе 63 очка.
«Каролина» — «Калгари» 3:4
«Калгари» взял верх над «Каролиной» со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).
Защитник «Калгари» Ринат Валиев остался в запасе. Форвард «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 14 минут 59 секунд и завершил игру с показателем полезности «–2».
«Калгари» набрал 73 очка и продолжает лидировать в Западной конференции, опережая на три очка «Виннипег». «Каролина» на три очка отстает от зоны плей-офф на Востоке.
«Монреаль» — «Эдмонтон» 4:3 ОТ
«Монреаль» обыграл «Эдмонтон» — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0) в овертайме.
Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий Джонатан Друэн.
«Монреаль» набрал 64 очка и поднялся на третье место в Атлантическом дивизионе, опередив «Бостон». «Эдмонтон», потерпевший пятое поражение подряд, отстает от зоны плей-офф Западной конференции на три очка.