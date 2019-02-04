НХЛ. Очередное поражение «Вашингтона», победы «Калгари» и «Монреаля»

«Вашингтон» — «Бостон» 0:1

«Бостон» одержал победу над «Вашингтоном» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Для «Брюинз» это первая победа над «Кэпиталз» почти за пять лет. Последний раз им это удалось сделать 29 марта 2014 года, безвыигрышная серия прервалась после 14 матчей.

Единственную шайбу в матче забросил Давид Крейчи. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков.

«Вашингтон» потерпел четвертое поражение в последних пяти играх и с 62 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Бостон», прервавший серию из трех поражений, также на Востоке расположился на пятой строчке, имея в активе 63 очка.

«Вашингтон» — «Бостон» 0:1

«Каролина» — «Калгари» 3:4

«Калгари» взял верх над «Каролиной» со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

Защитник «Калгари» Ринат Валиев остался в запасе. Форвард «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 14 минут 59 секунд и завершил игру с показателем полезности «–2».

«Калгари» набрал 73 очка и продолжает лидировать в Западной конференции, опережая на три очка «Виннипег». «Каролина» на три очка отстает от зоны плей-офф на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Калгари» — 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) Голы: Терявяйнен — 12 (Ферланд, Ахо), 4:03 — 1:0. Линдхольм — 23 (бол., Монахэн, Джиордано), 7:58 — 1:1. Райан — 5 (Манджапане, Кюлингтон), 27:39 — 1:2. Хэтэуэй — 7 (мен., Райан), 32:34 — 1:3. Хэмилтон — 9 (Валлмарк, Терявяйнен), 38:27 — 2:3. Хэнифин — 5 (Беннетт, Нил), 53:05 — 2:4. Ахо — 24 (Ферланд, Хэмилтон), 59:05 — 3:4Вратари: Мразек (58:07 — 59:05, 59:12) — РиттихШтраф: 10-8Броски: 37 (14+10+13) — 32 (10+13+9)

«Каролина» — «Калгари» 3:4

«Монреаль» — «Эдмонтон» 4:3 ОТ

«Монреаль» обыграл «Эдмонтон» — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0) в овертайме.

Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий Джонатан Друэн.

«Монреаль» набрал 64 очка и поднялся на третье место в Атлантическом дивизионе, опередив «Бостон». «Эдмонтон», потерпевший пятое поражение подряд, отстает от зоны плей-офф Западной конференции на три очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Эдмонтон» — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0) Голы: Уэбер — 8 (бол., Друэн), 2:23 — 1:0. Драйзайтль — 28 (Лучич, Нерс), 9:44 — 1:1. Доми — 17 (Питри, Байрон), 21:09 — 2:1. Макдэвид — 31 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Нерс), 28:05 — 2:2. Драйзайтль — 29 (бол., Чейссон, Ньюджент-Хопкинс), 34:55 — 2:3. Котканиеми — 8 (Доми, Татар), 53:35 — 3:3. Друэн — 15 (Мете, Дано), 60:58 — 4:3Вратари: Прайс — КоскиненШтраф: 10-10Броски: 27 (13+6+6+2) — 24 (7+10+5+2)