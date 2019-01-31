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    Рижское «Динамо» в овертайме одолело «Спартак»

    КХЛ Динамо Рига Спартак
    Рижское «Динамо» одержало домашнюю победу над «Спартаком» (2:1 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

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    В составе победителей отличился нападающий Мартиньш Дзиеркалс и форвард Линус Виделль.

    Единственную шайбу гостей забросил Антон Злобин.

    «Спартак» с 62 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Динамо» в ней же расположилось на девятой строчке — 54 очка.

    В следующем матче красно-белые 2 февраля примут «Ак Барс», а рижане в тот же день в Минске сыграют с местным «Динамо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Спартак» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Дзиеркалс — 5 (Джериньш, Макмиллан), 19:54 — 1:0. Злобин — 2 (Трунев, Цыплаков), 30:43 — 1:1. Виделль — 22 (Майоне), 60:27 — 2:1Вратари: Гудлевскис — ГудачекБроски: 24 (8+4+9+3) — 22 (7+11+4+0)Штраф: 6 — 6
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