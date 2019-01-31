Рижское «Динамо» в овертайме одолело «Спартак»

Рижскоеодержало домашнюю победу над(2:1 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличился нападающий Мартиньш Дзиеркалс и форвард Линус Виделль.

Единственную шайбу гостей забросил Антон Злобин.

«Спартак» с 62 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Динамо» в ней же расположилось на девятой строчке — 54 очка.

В следующем матче красно-белые 2 февраля примут «Ак Барс», а рижане в тот же день в Минске сыграют с местным «Динамо».