«Автомобилист» на выезде победил «Нефтехимик»

«Автомобилист»
«Автомобилист»
У победителей встречи голами отметились Андрей Обидин (4-я минута), Анатолий Голышев (29) и Евгений Грачев (53).
«Автомобилист» с 83 очками лидирует в Восточной конференции, а «Нефтехимик» в ней же расположился на 11-й строчке, имея в активе 44 очка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Обидин — 2 (Хрипунов, Василевский), 4:46 — 0:1. Голышев — 16 (Гареев), 29:16 — 0:2. Грачев — 3 (Хрипунов), 53:29 — 0:3Вратари: Ежов — КоваржБроски: 23 (11+7+5) — 31 (7+14+10)Штраф: 2 — 6