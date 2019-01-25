«Автомобилист» на выезде победил «Нефтехимик»

Екатеринбургскийна выезде обыграл(3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У победителей встречи голами отметились Андрей Обидин (4-я минута), Анатолий Голышев (29) и Евгений Грачев (53).

«Автомобилист» с 83 очками лидирует в Восточной конференции, а «Нефтехимик» в ней же расположился на 11-й строчке, имея в активе 44 очка.