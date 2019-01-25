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    «Автомобилист» на выезде победил «Нефтехимик»

    КХЛ Автомобилист Нефтехимик
    Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде обыграл «Нефтехимик» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Автомобилист»
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    У победителей встречи голами отметились Андрей Обидин (4-я минута), Анатолий Голышев (29) и Евгений Грачев (53).

    «Автомобилист» с 83 очками лидирует в Восточной конференции, а «Нефтехимик» в ней же расположился на 11-й строчке, имея в активе 44 очка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Обидин — 2 (Хрипунов, Василевский), 4:46 — 0:1. Голышев — 16 (Гареев), 29:16 — 0:2. Грачев — 3 (Хрипунов), 53:29 — 0:3Вратари: Ежов — КоваржБроски: 23 (11+7+5) — 31 (7+14+10)Штраф: 2 — 6
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