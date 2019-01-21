НХЛ. Гол и результативная передача Свечникова, дубль Клаттербака

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Анахайм» 3:0

«Айлендерс» обыграл «Анахайм» — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

Дубль в этой игре сделал нападающий Кэл Клаттербак, еще одну шайбу забросил Лео Комаров.

Команда из Нью-Йорка одержала пятую победу подряд и вышла на второе место в Восточной конференции (62 очка). «Анахайм» — 10-й на Западе (51 балл).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Анахайм» — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Голы: Клаттербак — 5 (бол., Бэйли, Бовилье), 4:50 — 1:0. Клаттербак — 6 (Пелеч), 9:56 — 2:0. Комаров — 6 (Тэйвз, Мэйфилд), 39:31 — 3:0Вратари: Ленер — ДжонсонШтраф: 2-6Броски: 28 (12+5+11) — 19 (5+8+6)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Анахайм» 3:0

«Ванкувер» — «Детройт» 3:2

«Ванкувер» обыграл «Детройт» со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0).

В составе победителей отличились Элиас Петтерссон (плюс голевая передача), Бо Хорват и Антуан Руссель. У проигравших шайбы забросили Франс Нильсен и Томас Ванек, также оба сделали по ассисту. Российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин не играл.

«Ванкувер» с 52 очками идет восьмым на Западе, «Детройт» — 16-й на Востоке (43 пункта).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Детройт» — 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) Голы: Петтерссон — 23 (Бозер), 10:16 — 1:0. Нильсен — 8 (Манта, Ванек), 28:34 — 1:1. Ванек — 10 (Декейсер, Нильсен), 34:24 — 1:2. Хорват — 18 (Петтерссон, Бозер), 47:27 — 2:2. Руссель — 5 (Виртанен), 53:13 — 3:2Вратари: Маркстрем — Бернье (58:06)Штраф: 6-4Броски: 31 (9+13+9) — 37 (11+18+8)

«Ванкувер» — «Детройт» 3:2

«Торонто» — «Аризона» 2:4

«Торонто» проиграл «Аризоне» со счетом 2:4 (1:0, 0:2, 1:2).

По два очка в составе победителей набрали Лоусон Круз (1+1) и Дерек Степан (0+2).

Защитник «Мэйпл Ливз» Никита Зайцев провел на площадке 18 минут 7 секунд, Игорь Ожиганов отыграл 11 минут 41 секунду. Защитник «Койотс» Илья Любушкин провел на льду 15 минут 17 секунд.

«Торонто» — третий на Востоке (60 очков), «Аризона» — 12-я на Западе (48 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Аризона» — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) Голы: Дермотт — 3 (Нюландер, Готье), 11:45 — 1:0. Кемпе — 3 (Круз, Голигоски), 22:16 — 1:1. Келлер — 11 (Фишер, Экман-Ларссон), 35:19 — 1:2. Таварес — 30 (Марнер, Хаймэн), 43:12 — 2:2. Хиностроза — 5 (Степан, Истерли), 46:44 — 2:3. Круз — 8 (п.в., Степан, Истерли), 59:22 — 2:4Вратари: Андерсен (57:55 — 59:22) — КюмперШтраф: 8-2Броски: 26 (11+5+10) — 31 (6+11+14)

«Торонто» — «Аризона» 2:4

«Эдмонтон» — «Каролина» 4:7

«Каролина» в гостях обыграла «Эдмонтон» — 7:4 (3:1, 3:1, 1:2).

В составе победителей три очка набрал российский форвард Андрей Свечников, записавший в свой актив гол и результативную передачу. По две шайбы у «Каролины» забросили Лукас Валлмарк и Нино Нидеррайтер.

«Каролина» набрала 51 очко и занимает десятое место на Востоке. У «Эдмонтона» 49 очков и 11-е место на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Каролина» — 4:7 (1:3, 1:3, 2:1) Голы: Нидеррайтер — 10 (Ахо, Славин), 0:28 — 0:1. Свечников — 12 (Славин, Валлмарк), 6:35 — 0:2. Нидеррайтер — 11 (Песке, Ахо), 11:02 — 0:3. Мэннинг — 2 (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс), 19:09 — 1:3. Макгинн — 4 (Свечников), 21:50 — 1:4. Валлмарк — 5 (бол., Свечников, Славин), 24:07 — 1:5. Мартинук — 10 (Фегеле, Терявяйнен), 38:29 — 1:6. Драйзайтль — 25 (Хайра), 39:41 — 2:6. Кассиан — 5 (Беннинг, Драйзайтль), 40:14 — 3:6. Драйзайтль — 26 (бол., Макдэвид, Чейссон), 47:07 — 4:6. Валлмарк — 6 (п.в., Ахо), 57:38 — 4:7Вратари: Тэлбот (Коскинен, 11:02, 57:07 — 57:38) — МразекШтраф: 4-10Броски: 21 (10+6+5) — 34 (19+9+6)