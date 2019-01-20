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    Хет-трик Тэйвза помог «Чикаго» обыграть «Вашингтон»

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Чикаго Блэкхоукс
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду обыграли «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 8:5.

    «Чикаго» — «Вашингтон»
    «Чикаго» — «Вашингтон»
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    В составе победителей встречи хет-трик оформил Джонатан Тэйвз (14-я, 47-я, 54-я минуты), дубль — Патрик Кейн (7, 43), еще по разу отметились Брэндон Саад (6), Алекс Дербинкэт (22) и Дилан Строум (59, ПВ).

    За гостей две шайбы забросил Джон Карлсон (43, 50), еще по одной — Брукс Орпик (14), Дмитрий Орлов (35, видео) и Мэтт Нисканен (53).

    Российский защитник столичной команды Дмитрий Орлов, кроме заброшенной шайбы, записал на свой счет передачу.

    Его партнеры по команде Александр Овечкин («+1») и Евгений Кузнецов («-3») очков не набрали, также, как и игрок «Блэкхокс» Артем Анисимов («-1»).

    «Чикаго» прервал серию из пяти поражений и с 43 очками занимает 14-е место в Западной конференции.

    «Вашингтон», потерпевший пятое кряду подряд, расположился на пятой строчке на Востоке, имея в активе 59 очков. 0

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