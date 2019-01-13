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    Дубль Мозякина помог «Магнитке» обыграть «Нефтехимик»

    КХЛ Нефтехимик Металлург Мг
    Магнитогорский «Металлург» выиграл у «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.

    Игроки «Металлурга»
    Игроки «Металлурга»
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    В составе победителей дубль оформил Сергей Мозякин, еще по шайбе забросили Роман Любимов, Николай Кулемин и Деннис Расмуссен.

    У «Нефтехимика» забивали Юусо Пуустинен и Александр Авцин.

    После этой победы «Металлург» набрал 68 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции. У «Нефтехимика» в активе 38 очков, команда идет одиннадцатой.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)
    Голы: Мозякин — 18 (бол., Эллисон, Расмуссен), 3:39 — 1:0. Пуустинен — 20 (Полашек, Нестрашил), 7:32 — 1:1. Авцин — 1 (Шарипзянов), 10:23 — 1:2. Любимов — 10 (Рылов), 18:01 — 2:2. Кулемин — 14 (Мозякин, Расмуссен), 24:57 — 3:2. Расмуссен — 11 (мен.), 35:20 — 4:2. Мозякин — 19 (бол., Расмуссен, Пакаринен), 40:45 — 5:2Вратари: Кошечкин — Ежов (Коротаев, 32:50)Штраф: 8 — 8Броски: 40 (15+13+12) — 17 (8+4+5)
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