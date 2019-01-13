Дубль Мозякина помог «Магнитке» обыграть «Нефтехимик»

Магнитогорскийвыиграл ув матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.

В составе победителей дубль оформил Сергей Мозякин, еще по шайбе забросили Роман Любимов, Николай Кулемин и Деннис Расмуссен.

У «Нефтехимика» забивали Юусо Пуустинен и Александр Авцин.

После этой победы «Металлург» набрал 68 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции. У «Нефтехимика» в активе 38 очков, команда идет одиннадцатой.