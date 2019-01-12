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    НХЛ. Четыре очка Малкина, хет-трик Гюнцеля, шайба Дадонова

    Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 января

    НХЛ Каролина Харрикейнз Баффало Сэйбрз Виннипег Джетс Детройт Ред Уингз Калгари Флэймз Флорида Пантерз Анахайм Дакс Питтсбург Пингвинз
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    «Каролина» — «Баффало» 4:3

    «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду обыграла «Баффало Сэйбрз» со счетом 4:3 (1:1, 3:1, 0:1).

    Дубль в составе победителей оформил Себастьян Ахо, по шайбе забросили Майкл Ферланд и Джастин Уильямс.

    За гостей отличились Джефф Скиннер, Джейсон Поменвиль и Кайл Окпосо.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Баффало» — 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)
    Голы: Ферланд — 13 (Терявяйнен, Славин), 10:25 — 1:0. Скиннер — 30 (бол., Далин, Райнхарт), 19:39 — 1:1. Уильямс — 12 (ван Римсдайк), 24:30 — 2:1. Поминвилль — 10 (Родригес, Далин), 25:00 — 2:2. Ахо — 17 (Ферланд), 25:42 — 3:2. Ахо — 18 (Ферланд, Терявяйнен), 32:27 — 4:2. Окпосо — 7 (Сканделла, Ларссон), 56:48 — 4:3Вратари: Макэлхинни — Хаттон (57:57)Штраф: 10 — 6Броски: 30 (9+11+10) — 33 (12+8+13)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина» занимает десятое место (47 очков), а «Баффало» — восьмое (52 очка).

    «Каролина» — «Баффало» 4:3

    «Виннипег» — «Детройт» 4:2

    «Виннипег Джетс» в домашнем матче одержал победу над «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).

    У победителей 3 очка (1+2) набрал Кайл Коннор. Также заброшенными шайбами отметились Брэндон Танев, Блэйк Уилер и Брайан Литтл.

    В составе «Ред Уингз» отличились Люк Гленденинг и Деннис Холовски.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Детройт» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
    Голы: Танев — 10 (Лаури, Перро), 0:13 — 1:0. Уилер — 8 (Коннор, Шайфли), 19:58 — 2:0. Литтл — 9 (Коннор), 24:51 — 3:0. Гленденинг — 6 (мен., Гронек, Хелм), 30:03 — 3:1. Чоловски — 7 (бол., Крунвалль, Нильсен), 46:50 — 3:2. Коннор — 16 (п.в., Уилер, Трауба), 59:00 — 4:2Вратари: Броссуа — Бернье (58:01 — 59:00, 59:22)Штраф: 8 — 6Броски: 27 (10+9+8) — 35 (9+15+11)

    «Виннипег» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции (58 очков). «Детройт» идет 15-м на Востоке (39 очков).

    «Виннипег» — «Детройт» 4:2

    «Калгари» — «Флорида» 4:3

    «Калгари Флэймз» у себя дома нанес поражение «Флориде Пантерз» со счетом 4:3 (0:1, 2:1, 2:1).

    Победу «Флэймз» принесли голы Михаэля Фролика, Марка Джордано, Мэттью Ткачука и Шона Монахана.

    У проигравших отличились Майк Хоффман, Джонатан Юбердо и Евгений Дадонов, забросивший шайбу за 20 секунд до финальной сирены.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Флорида» — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)
    Голы: Хоффман — 21, 6:18 — 0:1. Юбердо — 12 (бол., Яндл, Луонго), 20:20 — 0:2. Фролик — 11 (Баклунд, Кюлингтон), 30:14 — 1:2. Джиордано — 7 (Фролик, Хэмоник), 35:10 — 2:2. Ткачак — 21 (Фролик), 48:29 — 3:2. Монахэн — 24 (бол., п.в., Годро, Линдхольм), 58:33 — 4:2. Дадонов — 18 (Ватрано, Барков), 59:40 — 4:3Вратари: Риттих — Луонго (58:23 — 58:33, 58:55)Штраф: 4 — 22Броски: 24 (4+10+10) — 27 (10+5+12)

    «Калгари» лидирует в Западной конференции (62 очка), «Флорида» занимает 11-е место на Востоке (42 очка).

    «Анахайм» — «Питтсбург» 4:7

    «Питтсбург Пингвинз» на выезде одержал победу над «Анахайм Дакс» со счетом 7:4 (0:3, 3:1, 4:0).

    Одним из героев встречи стал форвард «пингвинов» Евгений Малкин, в активе которого 4 (1+3) набранных очка.

    Хет-трик на счету Джейка Гюнцеля, дубль оформил Таннер Пирсон, еще одну шайбу забросил Фил Кессел.

    В составе «уток» точные броски нанесли Ондршей Каше, Брэндон Монтур, Даниэль Спронг и Якоб Сильверберг.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм Дакс» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:7 (3:0, 1:3, 0:4)
    Голы: Ритчи — 6 (Каше, Хенрик), 1:27 — 1:0. Гецлаф — 10 (Кольяно), 7:41 — 2:0. Спронг — 6 (Ракелль, Гецлаф), 12:23 — 3:0. Малкин — 14 (Кессел, Летанг), 20:59 — 3:1. Гюнтцель — 19 (Дюмулин), 24:54 — 3:2. Гюнтцель — 20 (бол., Кессел, Малкин), 31:24 — 3:3. Сильверберг — 12 (мен., Хенрик), 34:39 — 4:3. Пирсон — 7 (Малкин, Симон), 49:33 — 4:4. Кессел — 18, 50:21 — 4:5. Пирсон — 8 (Малкин, Петтерссон), 56:35 — 4:6. Гюнтцель — 21 (п.в., Кросби), 59:02 — 4:7Вратари: Гибсон (58:45 — 59:02) — МюррейШтраф: 6 — 4Броски: 25 (9+9+7) — 36 (8+14+14)

    «Питтсбург» занимает четвертое место в Восточной конференции (56 очков), «Анахайм» — девятый на Западе (46 очков). 0

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