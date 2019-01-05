Сборная России проиграла США в 1/2 финала МЧМ-2019

Сборнаяпроиграла командев полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею 2019 года.

Встреча прошла на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу американцев.

У победителей встречи голами отметились Оливер Вальстрем и Саша Хмелевски, а у россиян единственную шайбу забросил Григорий Денисенко.

Отметим, это поражение стало для молодежной сборной России четвертым подряд в матчах МЧМ с американскими сверстниками.

В матче за третье место турнира сборная России сыграет с командой Швейцарии.