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    Сборная России проиграла США в 1/2 финала МЧМ-2019

    Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная США
    Сборная России проиграла команде США в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею 2019 года.

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    Встреча прошла на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу американцев.

    У победителей встречи голами отметились Оливер Вальстрем и Саша Хмелевски, а у россиян единственную шайбу забросил Григорий Денисенко.

    Отметим, это поражение стало для молодежной сборной России четвертым подряд в матчах МЧМ с американскими сверстниками.

    В матче за третье место турнира сборная России сыграет с командой Швейцарии.

    Молодежный чемпионат мира 1/2 финала
    Россия — США — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
    Голы: Вальстрем — 2 (Коккерилл, Самберг), 14:29 — 0:1. Хмелевски — 3 (бол., Д. Хьюз, Андерсон), 24:20 — 0:2. Денисенко — 4, 33:36 — 1:2Вратари: Кочетков (59:17) — ПримоШтраф: 6-6Броски: 35 (8+12+15) — 27 (6+14+7)
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