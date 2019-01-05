Финляндия стала вторым финалистом МЧМ
finhockey.fi
Вопрос о победителе матча был снят уже к восьмой минуте стартового периода — дубль оформил Аарне Талвитие, по голу на счету Ессе Юлёнена и Хенри Йокихарью. Во втором игровом отрезке сборная Швейцарии отыграла одну шайбу, на что финны ответили ещё двумя — забили Алекси Хепониеми и Расмус Купари.
В финале турнира финская команда сыграет со сборной США (начало — в 04:00 по мск). В матче за третье место встретятся Швейцария и Россия.
Молодежный чемпионат мира. 1/2 финала
Финляндия — Швейцария — 6:1 (4:1, 2:0, 0:0)
Голы: Юленен — 2 (Виртанен), 0:40 — 1:0. Талвитие — 3 (Купари, Вааканайнен), 2:55 — 2:0. Талвитие — 4 (Купари, Хепониеми), 5:53 — 3:0. Йокихарью — 2 (бол., Хепониеми, Пуустинен), 7:43 — 4:0. Курашев — 6 (бол., Леунбергер, Мюллер), 16:40 — 4:1. Хепониеми — 3 (Толванен, Лунделл), 27:56 — 5:1. Купари — 1 (бол., Какко, Хепониеми), 34:57 — 6:1Голы: Луукконен — Холленштайн (А. Шмид, 7:43)Штраф: 6-12Броски: 33 (16+13+4) — 17 (4+8+5)