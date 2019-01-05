Сборнаяразгромила командув полуфинале молодежного чемпионата мира со счетом 6:1 (4:1, 2:0, 0:0).

Финляндия стала вторым финалистом МЧМ finhockey.fi 100% Высокие коэффициенты Играть!

Вопрос о победителе матча был снят уже к восьмой минуте стартового периода — дубль оформил Аарне Талвитие, по голу на счету Ессе Юлёнена и Хенри Йокихарью. Во втором игровом отрезке сборная Швейцарии отыграла одну шайбу, на что финны ответили ещё двумя — забили Алекси Хепониеми и Расмус Купари.

В финале турнира финская команда сыграет со сборной США (начало — в 04:00 по мск). В матче за третье место встретятся Швейцария и Россия.