Карлссон, Мозик и Шипачев признаны лучшими игроками декабря в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов декабря в четырех номинациях, информирует официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем признан голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон. В девяти матчах он одержал шесть побед, сделав два шатаута. Голкипер отразил 94,90% бросков при коэффициенте надежности 1,25. Самый длинный безголевой отрезок Карлссона составил 176 минут 52 секунды.

Войтех Мозик из «Витязя» стал лучшим защитником. Он выиграл с командой шесть матчей из девяти и набрал 8 (1+7) очков. Мозик не завершил ни одного матча с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4», заблокировал 7 бросков и провел 8 силовых приемов.

Форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев назван лучшим нападающим. В его активе 9 побед и 18 (5+13) очков в 12 матчах, это лучший результат месяца. Шипачев набирал очки в 10 из 12 матчей, на его счету 26 бросков по воротам и 15 силовых приемов при общем показателе полезности «+7».

Нападающий «Йокерита» Кристиан Весалайнен удостоился звания лучшего новичка. Он набрал 9 (3+6) очков в 12 матчах при показателе полезности «+1», в среднем проводил на льду 15 минут 48 секунд, нанес 17 бросков по воротам. 0