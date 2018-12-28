Россия разгромила Данию на старте МЧМ-2019
ФХР
Счет в матче был открыт на 7-й минуте, автором гола стал Виталий Кравцов. В конце второго периода отличился Александр Романов. Третью шайбу россиян забросил Павел Шэн. Точку в матче поставил Иван Морозов.
Сборная России с тремя очками поднялась на второе место в группе А, а Дания, потерпевшая второе поражение кряду, занимает пятое место.
В следующем туре сборная России встретится с Чехией, а датчане сыграют с командой Швейцарии.
Молодежный чемпионат мира пройдет с 27 декабря по 6 января в Ванкувере и Виктории (Канада).
Молодежный чемпионат мира. Группа A
Россия U20 — Дания U20 — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Голы: Кравцов — 1 (бол., Денисенко, Костин), 6:28 — 1:0. Романов — 1 (Костин, Кравцов), 37:49 — 2:0. Шэн — 1 (Романов, Алексеев), 53:54 — 3:0. Ив. Морозов — 1 (п.в., Слепец, Романов), 58:34 — 4:0Вратари: Тарасов — Рерт (56:40 — 58:34)Штраф: 26-8Броски: 18 (9+5+4) — 20 (7+2+11)