Россия разгромила Данию на старте МЧМ-2019

Сборнаявыиграла ув своем первом матче на молодежном чемпионате мира-2019 со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

Счет в матче был открыт на 7-й минуте, автором гола стал Виталий Кравцов. В конце второго периода отличился Александр Романов. Третью шайбу россиян забросил Павел Шэн. Точку в матче поставил Иван Морозов.

Сборная России с тремя очками поднялась на второе место в группе А, а Дания, потерпевшая второе поражение кряду, занимает пятое место.

В следующем туре сборная России встретится с Чехией, а датчане сыграют с командой Швейцарии.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 27 декабря по 6 января в Ванкувере и Виктории (Канада).