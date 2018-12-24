НХЛ. Дубли Терявяйнена и Ахо, передача Ковальчука, 8 штрафных минут Радулова

«Каролина» — «Бостон» 5:3

«Каролина» победила «Бостон» — 5:3 (1:2, 3:1, 1:0).

В составе победителей по четыре очка набрали Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен. Каждый из них забил по два гола и отдал по две результативные передачи. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отыграл 17:25.

«Каролина» с 35 очками идет на 13 месте в Восточной конференции, «Бостон» (44 балла) — шестой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Бостон» — 5:3 (1:2, 3:1, 1:0) Голы: Донато — 4 (бол., Краг, Маршан), 2:40 — 0:1. Кэмпфер — 2 (Керали, Маршан), 8:56 — 0:2. Терявяйнен — 7 (Славин, Ахо), 12:55 — 1:2. Ахо — 13 (мен., Терявяйнен), 21:29 — 2:2. Ахо — 14 (Терявяйнен), 27:11 — 3:2. Фольк — 2 (Ферланд, Уильямс), 31:47 — 4:2. Донато — 5 (Кейв, Бэкес), 36:05 — 4:3. Терявяйнен — 8 (мен., Ахо), 47:20 — 5:3Вратари: Мразек — Раск (57:20)Штраф: 10-6Броски: 37 (13+16+8) — 30 (11+7+12)

«Каролина» — «Бостон» 5:3

«Чикаго» — «Флорида» 3:6

«Флорида» в гостях обыграла «Чикаго» со счетом 6:3 (1:1, 3:1, 2:1).

Дублем в составе победителей отличился Джейс Гаврилюк. Российский нападающий «пантер» Евгений Дадонов отыграл 16:46, защитник Богдан Киселевич провел на льду 11:24. Форвард «ястребов» Артем Анисимов сыграл 16:39.

«Чикаго» прервал серию из 3 побед, команда занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «пантер» 4 победы в 5 матчах, они поднялись на 10-е место на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Флорида» — 3:6 (1:1, 1:3, 1:2) Голы: Мерфи — 1 (Стром, Перлини), 13:23 — 1:0. Гаврилюк — 1 (Хэйли, Пайсик), 16:21 — 1:1. Гаврилюк — 2 (Матесон), 22:35 — 1:2. Дебринкэт — 17 (бол., Стром, Тэйвз), 24:56 — 2:2. Хоффман — 17 (бол., Уигар, Ватрано), 36:49 — 2:3. Маккэн — 6 (Уигар), 37:20 — 2:4. Мальгин — 3 (Маккэн), 40:59 — 2:5. Стром — 9 (Кейн, Мерфи), 49:35 — 3:5. Ватрано — 10 (п.в., Барков, Яндл), 58:59 — 3:6Вратари: Уорд (57:59 — 58:59) — РаймерШтраф: 6-6Броски: 29 (9+8+12) — 27 (9+14+4)

«Чикаго» — «Флорида» 3:6

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия» 2:3 Б

«Филадельфия» на выезде обыграла «Рейнджерс» со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 24:28. Нападающие «Рейнджерс» Павел Бучневич и Владислав Наместников отыграли 18:17 и 15:18 соответственно. Бучневич не реализовал буллит в послематчевой серии.

Это пятое поражение «Рейнджерс» в последних шести матчах и с 36 очками он 11-й на Востоке. «Филадельфия» выиграла третью встречу из четырех и 34 баллами — 14-я.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Филадельфия» — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Крайдер — 17 (Хэйс, Стаал), 10:05 — 1:0. Раффль — 1 (Санхейм), 21:46 — 1:1. Симмондс — 11 (бол., Кутюрье, Ворачек), 45:01 — 1:2. Нивс — 1 (Андерссон), 45:23 — 2:2Победный буллит: ПатрикВратари: Лундквист — НойвиртШтраф: 4-4Броски: 34 (9+10+13+2) — 31 (10+13+5+3)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия» 2:3 Б

«Торонто» — «Детройт» 5:4 ОТ

«Торонто» обыграл «Детройт» — 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0) в овертайме.

«Детройт» был очень близок к победе, но за 8 секунд до конца третьего периода Джон Таварес сравнял счет и перевел игру в овертайм, где Каспери Капанен забил свой второй гол в матче и принес «Мэйпл Лифс» победу. Защитник «Торонто» Никита Зайцев отыграл 17:31.

«Торонто» (52 очка) — второй в Восточной конференции, «Детройт» (36) — 12-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Детройт» — 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0) Голы: Капанен — 13 (Мэттьюс, Райлли), 0:27 — 1:0. Гронек — 2, 3:45 — 1:1. Расмуссен — 6 (Ларкин, Дженсен), 19:18 — 1:2. Эн — 1 (Меган), 29:53 — 1:3. Готье — 1 (Линдхольм, Т. Мур), 32:52 — 2:3. Райлли — 13 (Таварес, Юнссон), 34:00 — 3:3. Нильсен — 7 (Крунвалль, Бертуцци), 52:03 — 3:4. Таварес — 24 (Гардинер), 59:52 — 4:4. Капанен — 14 (Дермотт, Кадри), 61:53 — 5:4Вратари: Спаркс (57:13 — 58:01, 58:08 — 59:52) — Бернье (19:16 — 19:18)Штраф: 6-4Броски: 24 (3+11+8+2) — 30 (13+9+6+2)

«Торонто» — «Детройт» 5:4 ОТ

«Даллас» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:3

«Даллас» на домашнем льду уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).

Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам. Нападающий Александр Радулов провел на льду 20:05 и заработал 8 штрафных минут.

«Островитяне» победили четвёртый раз в пяти последних встречах, с 40 очками они занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» (39) — восьмой на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Айлендерс» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) Голы: Питлик — 4 (Янмарк, Спецца), 26:20 — 1:0. Сизикас — 9, 34:10 — 1:1. Ли — 13 (бол., Ледди, Барзал), 48:50 — 1:2. Комаров — 4 (п.в.), 59:00 — 1:3Вратари: Худобин (58:49 — 59:00) — ЛенерШтраф: 10-6Броски: 20 (7+7+6) — 28 (9+9+10)

«Даллас» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:3

«Вегас» — «Лос-Анджелес» 3:4 ОТ

«Лос-Анджелес» на выезде в овертайме обыграл «Вегас» — 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0).

Победную шайбу на 2-й минуте овертайма забросил Тайлер Тоффоли. Российский форвард «королей» Илья Ковальчук отметился голевой передачей.

«Вегас» (44 очка) — шестой на Западе, «Лос-Анджелес» (31) — 15-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Лос-Анджелес» — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1) Голы: Носек — 4 (Линдберг, Холден), 10:10 — 1:0. Амадио — 2 (Кемпе, Лафф), 23:32 — 1:1. Смит — 8 (Маршессо, Холден), 30:01 — 2:1. Иафалло — 9 (Ковальчук), 32:52 — 2:2. Картер — 7 (бол., Даути, Копитар), 42:06 — 2:3. Ривз — 7 (бол., Шмидт, Пирри), 46:55 — 3:3. Тоффоли — 6 (Фантенберг), 61:40 — 3:4Вратари: Флери — ПетерсенШтраф: 4-2Броски: 25 (8+9+4+4) — 32 (7+15+9+1)

«Вегас» — «Лос-Анджелес» 3:4 ОТ

«Сан-Хосе» — «Аризона» 3:4 Б

«Сан-Хосе» дома в серии буллитов уступил «Аризоне» — 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1).

Дубль на свой счет записал нападающий «Койотс» Алекс Гальченюк. Кроме того, форвард забросил победный буллит.

В активе Ильи Любушкина показатель полезности «-1», 3 силовых приёма и 3 заблокированных броска за 12.39 на льду.

В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Хосе» с 45 очками занимает четвертое место, «Аризона» (34) — 12-я.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Аризона» — 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1) Голы: Хед — 1 (бол., Власик, Торнтон), 15:11 — 1:0. Гальченюк — 4 (Келлер), 15:31 — 1:1. Гальченюк — 5 (бол., Келлер, Шмолц ), 32:21 — 1:2. Хертл — 11 (Браун, Власик), 44:17 — 2:2. Гарлэнд — 2 (Паник, Чикран), 46:06 — 2:3. Хертл — 12 (Кейн, Браун), 53:53 — 3:3Победный буллит: ГальченюкВратари: Делл — КюмперШтрафы: 10-12Броски: 38 (10+6+14+8) — 26 (11+10+4+1)