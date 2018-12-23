«Слован» потерпел 13-е поражение подряд

Магнитогорскийна выезде победил(4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей отличились Деннис Расмуссен, Роман Любимов, Евгений Тимкин и Денис Платонов.

Единственная шайба хозяев на счету защитника «Слована» Андрея Месароша.

«Металлург» одержал четвертую победу кряду и с 60 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Слован», потерпевший поражение в 13-м матче кряду, расположился на 12-й строчке на Западе, имея в активе 23 очка.

В следующем матче обеим командам будет противостоять «Торпедо», но подопечным Владимира Орсага 26 декабря, а «Магнитке» — 5 января.