«Слован» потерпел 13-е поражение подряд

Фрагмент матча
ХК «Металлург» Мг
В составе победителей отличились Деннис Расмуссен, Роман Любимов, Евгений Тимкин и Денис Платонов.
Единственная шайба хозяев на счету защитника «Слована» Андрея Месароша.
«Металлург» одержал четвертую победу кряду и с 60 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Слован», потерпевший поражение в 13-м матче кряду, расположился на 12-й строчке на Западе, имея в активе 23 очка.
В следующем матче обеим командам будет противостоять «Торпедо», но подопечным Владимира Орсага 26 декабря, а «Магнитке» — 5 января.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Слован» (Братислава) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Расмуссен — 10 (бол., Антипин, Кулемин), 6:42 — 0:1. Любимов — 9 (Булирж, Чибисов), 19:10 — 0:2. Мезарош — 2 (Сукель), 36:22 — 1:2. Тимкин — 3 (Д. Платонов, Дронов), 39:42 — 1:3. Д. Платонов — 1 (Неколенко, Чибисов), 41:47 — 1:4Вратари: Штепанек — КошечкинБроски: 30 (4+10+16) — 36 (15+13+8)Штраф: 6 — 4