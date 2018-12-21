Молодежная сборнаяпроигралав контрольном матче в рамках подготовки к стартующему 26 декабря в Канаде чемпионату мира 2019 года.

Молодежная сборная России уступила США в контрольном поединке ФХР 100% Высокие коэффициенты Играть!

Встреча, проходившая в Келоуне, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 3:0) в пользу американцев.

В составе россиян отличились Александр Алексеев и Кирилл Марченко.

Это второй контрольный поединок «молодежки» перед стартом турнира из трех запланированных. Третий матч Россия проведет против команды Швейцарии 24 декабря.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании. 0