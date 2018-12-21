«Ак Барс» прервал победную серию «Трактора»

Казанскийодержал домашнюю победу над челябинским(5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Данис Зарипов (26-я секунда), Рафаэль Батыршин (14-я минута), Иржи Секач (27), Владислав Кара (35) и Артем Лукоянов (59).

За гостей шайбы забросили Пол Щехура (7), Семен Кокуев (50) и Райан Стоу (55)

«Трактор» прервал победную серию из трех игр и с 39 очками расположился на восьмой строчке Восточной конференции. «Ак Барс» занимает в ней третье место, имея в активе 64 очка.

В следующем матче казанцы 24 декабря на выезде сыграют с минским «Динамо», а челябинцы днем ранее в Екатеринбурге встретятся с «Автомобилистом».