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    «Ак Барс» прервал победную серию «Трактора»

    КХЛ Ак Барс Трактор
    Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу над челябинским «Трактором» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    В составе победителей отличились Данис Зарипов (26-я секунда), Рафаэль Батыршин (14-я минута), Иржи Секач (27), Владислав Кара (35) и Артем Лукоянов (59).

    За гостей шайбы забросили Пол Щехура (7), Семен Кокуев (50) и Райан Стоу (55)

    «Трактор» прервал победную серию из трех игр и с 39 очками расположился на восьмой строчке Восточной конференции. «Ак Барс» занимает в ней третье место, имея в активе 64 очка.

    В следующем матче казанцы 24 декабря на выезде сыграют с минским «Динамо», а челябинцы днем ранее в Екатеринбурге встретятся с «Автомобилистом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)
    Голы: Зарипов — 5 (Секач), 0:26 — 1:0. Щехура — 10 (бол., Томас, Стоа), 7:02 — 1:1. Батыршин — 4 (мен., Лукоянов), 14:01 — 2:1. Секач — 17 (Педан, Зарипов), 27:38 — 3:1. Кара — 2 (Галиев, Марков), 35:42 — 4:1. Кокуев — 2 (Исаев, Желдаков), 50:08 — 4:2. Стоа — 8 (Желдаков, Шаров), 54:11 — 4:3. Лукоянов — 10 (п.в., Абросимов, Потапов), 59:38 — 5:3Вратари: Гарипов — Демченко (Судницин, 35:42, 58:45 — 59:38)Броски: 32 (11+13+8) — 26 (8+7+11)Штраф: 6 — 4
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