СКА разгромил «Слован»

В Санкт-Петербурге местный хоккейный клубоказался сильнее братиславскогов рамках регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.

СКА добыл шестую победу подряд khl.ru 1000 Фрибет для всех Забрать!

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Матуш Сукель и Наиль Якупов. За следующие 20 минут подопечные Ильи Воробьева заработали преимущество в счёте, заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников и Николай Прохоркин. В третьем период гол Никиты Гусева установил окончательный счет.

«Армейская» команда одержала шестую победу подряд, коллектив Владимира Орсага проиграл 11-й матч кряду.