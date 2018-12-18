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    СКА разгромил «Слован»

    КХЛ СКА Слован
    В Санкт-Петербурге местный хоккейный клуб СКА оказался сильнее братиславского «Слована» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.

    СКА добыл шестую победу подряд
    СКА добыл шестую победу подряд
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    В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Матуш Сукель и Наиль Якупов. За следующие 20 минут подопечные Ильи Воробьева заработали преимущество в счёте, заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников и Николай Прохоркин. В третьем период гол Никиты Гусева установил окончательный счет.

    «Армейская» команда одержала шестую победу подряд, коллектив Владимира Орсага проиграл 11-й матч кряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА — «Слован» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Сукель — 7 (Грман, Клок), 8:53 — 0:1. Якупов — 11 (Коскиранта), 9:26 — 1:1. Плотников — 10 (Дацюк, В. Тихонов), 23:58 — 2:1. Прохоркин — 13 (Зуб, Гусев), 35:14 — 3:1. Гусев — 10 (бол., Прохоркин), 49:42 — 4:1Вратари: Хелльберг — ЧильякШтраф: 8 — 6Броски: 30 (7+10+13) — 25 (11+11+3)
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