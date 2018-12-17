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    Шатаут Демченко помог «Трактору» обыграть «Нефтехимик»

    КХЛ Нефтехимик Трактор
    Челябинский «Трактор» нанес поражение нижнекамскому «Нефтехимику» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Нижнекамске, завершилась со счетом 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).

    Единственную шайбу уже на 6-й минуте забросил Никита Никитин.

    Сухой матч оформил голкипер челябинского клуба Василий Демченко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
    Гол: Никитин — 2 (Рыбаков, Рясенский), 5:05 — 0:1Вратари: Коротаев (59:34) — ДемченкоШтраф: 4 — 8Броски: 37 (15+10+12) — 9 (6+2+1)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает девятое место (37 очков), а «Нефтехимик» — десятое (34 очка). 0

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