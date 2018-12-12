Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед КПК

Кирилл Капризов
ФХР
В первой тройке занимались форварды ЦСКА Михаил Григоренко, Максим Шалунов и Кирилл Капризов.
Состав сборной России:
Вратари: Сорокин, Шестеркин, Бобков.
«Белые»: Нестеров — Василевский, Григоренко — Шалунов — Капризов;
«Синие»: Гавриков– Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;
«Красные»: Антипин — Педан, Телегин — Андронов — Плотников;
«Зеленые»: Блажиевский — Елесин, Слепышев — Каблуков — Кетов;
«Оранжевые»: Науменков, Кузьменко — Кадейкин — Локтионов.
Встреча Россия — Швеция пройдет 13 декабря в Москве. Начало — в 18:45 по московскому времени. 0