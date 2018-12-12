ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алиссон отбил удар Аркадиуша МиликаКлючевой сейв в компенсированное время. Алиссон спас «Ливерпулю» сезон
  • 14:15
    • «Спартак» выпустил календарь на 2019 год без Глушакова
  • 13:53
    • Рамос не поможет «Реалу» в матче с ЦСКА
  • 13:25
    • «Зенит» объяснил свои права на переименование стадиона
  • 11:51
    • Дацюк и Бурдасов пропустят Кубок Первого канала
  • 10:31
    • Кононов пообещал не сидеть в обороне и не ждать чужой ошибки
    Все новости спорта

    Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед КПК

    Сборная России Кубок Первого канала Евротур
    Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед первым матчем на Кубке Первого канала против команды Швеции, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Кирилл Капризов
    Кирилл Капризов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В первой тройке занимались форварды ЦСКА Михаил Григоренко, Максим Шалунов и Кирилл Капризов.

    Состав сборной России:

    Вратари: Сорокин, Шестеркин, Бобков.

    «Белые»: Нестеров — Василевский, Григоренко — Шалунов — Капризов;

    «Синие»: Гавриков– Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;

    «Красные»: Антипин — Педан, Телегин — Андронов — Плотников;

    «Зеленые»: Блажиевский — Елесин, Слепышев — Каблуков — Кетов;

    «Оранжевые»: Науменков, Кузьменко — Кадейкин — Локтионов.

  • Дацюк и Бурдасов пропустят Кубок Первого канала
  • Читайте по теме

    • Встреча Россия — Швеция пройдет 13 декабря в Москве. Начало — в 18:45 по московскому времени. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • Швеция — Россия
  • 1.76
  • Завтра в 18:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Кунь Лунь» и «Барыс» могут сыграть результативный матч
  • «Кунь Лунь» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Сумеет ли ЦСКА совершить чудо на «Сантьяго Бернабеу»?
  • «Реал» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Виктория Пльзень» — «Рома»: сенсации не будет
  • «Виктория» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Поль Погба Футбол Погба несовместим с нынешним «МЮ» и Моуринью. Французу пора уходитьПоль Погба находится на пике карьеры, однако ему не удается делать «Манчестер Юнайтед» лучше 01:540
  • 23:54
    • Выиграй путешествие на матчи европейских топ-клубов
  • 22:48
    • «Локомотив» проиграл «Шальке» и закончил выступление в еврокубках
  • 14:16
    • Спаллетти: «Интер» разочарован вылетом из Лиги чемпионов
    «Шальке» — «Локомотив» Футбол ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Шальке», «Ливерпуль» одолел «Наполи»Обзор матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов 01:100
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Попрощается ли ЦСКА с еврокубками на «Сантьяго Бернабеу»?
  • 4.19
    •
  • 14:03
    • Газизов рассчитывает на стадион на 15-17 тысяч человек
  • 13:37
    • Ибрагимович договорился о продлении контракта с «Гэлакси»
  • 12:18
    • Парфенов рассчитывал взять больше очков с «Уралом»
    Юрген Клопп и Пеп Гвардиола Футбол Чемпионская гонка АПЛ. Так кто же фаворит?Сравнительный анализ «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Вчера в 17:440
  • 12:08
    • Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед КПК
  • 10:49
    • «Спартак» интересуется полузащитником «Леванте»
  • 10:40
    • Штоффельсхаус посетовал на нехватку агрессии у «Локомотива»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие