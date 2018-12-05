«Салават Юлаев» победил в Братиславе

Уфимскийпобедил(5:2) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей отличились Филип Ларсен, Егор Дубровский, Петр Хохряков и Дмитрий Кугрышев, который оформил дубль.

За «Слован» шайбы забросили Рудольф Червены и Адам Лишка.

«Салават Юлаев» прервал серию из четырёх поражений, «Слован» потерпел восьмое поражение подряд.

«Салават Юлаев» располагается на шестой позиции в Восточной конференции с 42 очками. «Слован» занимает десятое место в Западной конференции с 23 баллами.