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    «Салават Юлаев» победил в Братиславе

    КХЛ Салават Юлаев Слован
    Уфимский «Салават Юлаев» победил «Слован» (5:2) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»
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    В составе победителей отличились Филип Ларсен, Егор Дубровский, Петр Хохряков и Дмитрий Кугрышев, который оформил дубль.

    За «Слован» шайбы забросили Рудольф Червены и Адам Лишка.

    «Салават Юлаев» прервал серию из четырёх поражений, «Слован» потерпел восьмое поражение подряд.

    «Салават Юлаев» располагается на шестой позиции в Восточной конференции с 42 очками. «Слован» занимает десятое место в Западной конференции с 23 баллами.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Слован» (Братислава) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
    Голы: Хартикайнен — 9 (Ларсен, Панин), 5:07 — 0:1. Дубровский — 2 (Кадейкин), 5:39 — 0:2. Червены — 9 (Мезарош, Сукель), 27:49 — 1:2. Лишка — 2 (Чипчура, Серсен), 28:46 — 2:2. Хохряков — 5 (Хартикайнен, Умарк), 34:48 — 2:3. Кугрышев — 10 (бол., Умарк, Ларсен), 36:49 — 2:4. Кугрышев — 11, 46:43 — 2:5Вратари: Чильяк (Штепанек, 5:39) — МетсолаБроски: 33 (5+12+16) — 28 (10+10+8)Штраф: 12 — 10
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