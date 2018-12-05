Стал известен состав олимпийской сборной России на Кубок Люцерна

Тренерский штаб олимпийскойназвал состав команды на Кубок Люцерна.

Об этом сообщает официальный сайт ФХР.

Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Владислав Подъяпольский («Ак Барс»), Василий Демченко («Трактор»).

Защитники: Артём Земчёнок (СКА), Николай Демидов («Сибирь»), Роман Абросимов («Ак Барс»), Алексей Береглазов («Металлург»), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»), Игорь Исаев («Трактор»), Владислав Провольнёв («Спартак»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Егор Рыков («Сочи»).

Нападающие: Алексей Кручинин, Олег Ли, Михаил Мальцев (все — СКА), Данил Веряев, Дамир Жафяров, Даниил Ильин (все — «Торпедо»), Денис Зернов, Илья Михеев (оба — «Авангард»), Данил Юртайкин, Денис Алексеев (оба — «Локомотив»), Александр Хохлачёв («Спартак»), Никита Михайлов («Сибирь»), Андрей Чибисов («Металлург»).

Кубок Люцерна пройдет в Швейцарии 13 и 14 декабря. Кроме сборной России, в турнире также примут участие сборные Швейцарии, Австрии и Словакии.

Россияне стартуют на турнире матчем против словаков.

Напомним, олимпийская сборная России является ближайшим резервом национальной сборной. 0