«Нефтехимик» одержал волевую победу над минским «Динамо»

Нижнекамскийвзял верх над минским «Динамо» (2:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

За победителей шайбы забросили Дамир Шарипзянов (34-я минута) и Юусо Пуустинен (42).

В составе минского клуба отличился Алексей Терещенко (9).

«Нефтехимик» набрал 32 очка и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 22 балла, занимает 11-е место на «Западе».

В следующем матче «Нефтехимик» в гостях встретится с «Витязем», а «Динамо» на своем льду сыграет против «Торпедо».