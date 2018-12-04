«Нефтехимик» одержал волевую победу над минским «Динамо»

«Нефтехимик»
tyt.by
За победителей шайбы забросили Дамир Шарипзянов (34-я минута) и Юусо Пуустинен (42).
В составе минского клуба отличился Алексей Терещенко (9).
«Нефтехимик» набрал 32 очка и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 22 балла, занимает 11-е место на «Западе».
В следующем матче «Нефтехимик» в гостях встретится с «Витязем», а «Динамо» на своем льду сыграет против «Торпедо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Терещенко — 1 (Павлович), 8:27 — 1:0. Шарипзянов — 6 (Нестрашил, Галимов), 33:13 — 1:1. Пуустинен — 18 (Полашек, Руохомаа), 42:36 — 1:2Вратари: Карнаухов (59:25) — КоротаевБроски: 36 (12+8+16) — 31 (10+12+9)Штраф: 8 — 6