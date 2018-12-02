«Йокерит» «сухую» победил «Слован»

Финскийодержал домашнюю победу над братиславским(3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дублем в составе победителей отличился на 13-й и 33- минутах нападающий Сакари Маннинен, еще одна шайба на счету Алекса Гранта (58).

Голкипер Райан Заполски отыграл на ноль, отразив 22 броска.

Клуб из столицы Финляндии одержал вторую победу подряд, а словацкая команда продлила серию поражений до семи игр. «Слован» не может выиграть в КХЛ с 15 ноября.