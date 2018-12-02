«Йокерит» «сухую» победил «Слован»

«Йокерит»
twitter.com/Jokerit_EN
Дублем в составе победителей отличился на 13-й и 33- минутах нападающий Сакари Маннинен, еще одна шайба на счету Алекса Гранта (58).
Голкипер Райан Заполски отыграл на ноль, отразив 22 броска.
Клуб из столицы Финляндии одержал вторую победу подряд, а словацкая команда продлила серию поражений до семи игр. «Слован» не может выиграть в КХЛ с 15 ноября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Слован» (Братислава) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Маннинен — 10 (Иконен, Столлери), 12:49 — 1:0. Маннинен — 11 (бол., О`Нилл, Йоэнсуу), 32:04 — 2:0. Грант — 8 (п.в.), 57:53 — 3:0Вратари: Запольски — Чильяк (57:42 — 57:53)Броски: 37 (12+16+9) — 22 (8+8+6)Штраф: 4 — 12