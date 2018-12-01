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    «Трактор» переиграл рижское «Динамо»

    КХЛ Динамо Рига Трактор
    Рижское «Динамо» уступило челябинскому «Трактору» (0:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Трактор»
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    В составе челябинской команды заброшенной шайбой отметился Александр Шаров (52-я минута).

    После этой игры «Трактор» набрал 31 очко и расположился на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 30 баллов, занимает восьмое место на «Западе».

    В следующем матче «Трактор» в гостях сыграет против «Авангарда», а «Динамо» на выезде встретится со «Спартаком».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Рига) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
    Гол: Шаров — 4 (Бородкин, Шолохов), 51:05 — 1:0Вратари: Демченко — Билялов (58:01 — 58:24, 58:43)Броски: 21 (4+11+6) — 24 (10+10+4)Штраф: 8 — 10
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