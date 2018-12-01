«Трактор» переиграл рижское «Динамо»

Рижскоеуступило челябинскому(0:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе челябинской команды заброшенной шайбой отметился Александр Шаров (52-я минута).

После этой игры «Трактор» набрал 31 очко и расположился на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 30 баллов, занимает восьмое место на «Западе».

В следующем матче «Трактор» в гостях сыграет против «Авангарда», а «Динамо» на выезде встретится со «Спартаком».