«Трактор» переиграл рижское «Динамо»

«Трактор»
«Трактор»
В составе челябинской команды заброшенной шайбой отметился Александр Шаров (52-я минута).
После этой игры «Трактор» набрал 31 очко и расположился на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 30 баллов, занимает восьмое место на «Западе».
В следующем матче «Трактор» в гостях сыграет против «Авангарда», а «Динамо» на выезде встретится со «Спартаком».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Рига) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Шаров — 4 (Бородкин, Шолохов), 51:05 — 1:0Вратари: Демченко — Билялов (58:01 — 58:24, 58:43)Броски: 21 (4+11+6) — 24 (10+10+4)Штраф: 8 — 10