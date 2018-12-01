«Автомобилист» с крупным счетом обыграл «Барыс»

В матче регулярного чемпионата КХЛпринимал

Гости одержали победу со счетом 7:2.

Дублями в составе победителей отметились нападающие Стефан Да Коста и Найджел Доус. Также шайбы на счету Александра Кучерявенко, Анатолия Голышева и Артема Гареева.

У хозяев отличились Павел Акользин и Кертис Валк.

«Автомобилист» набрал 57 очков и продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. «Барыс» (44 очка) идет пятым.