«Спартак» переиграл «Северсталь», Никонцев оформил дубль

Московскийпереиграл(3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дублем в составе московского клуба отличился Анатолий Никонцев (10-я и 52-я минуты), еще одна заброшенная шайба на счету Мартиньша Карсумса (54).

Голкипер красно-белых Никита Беспалов отразил 24 броска и записал на свой счет третий «сухой» матч в текущем сезоне.

Для череповецкой команды это поражение стало седьмым подряд в регулярном чемпионате.

После этой победы «Спартак» набрал 38 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь», имея в активе 20 баллов, расположилась на 12-м месте.

В следующем матче «Спартак» 1 декабря на своем льду сыграет против ЦСКА, а «Северсталь» в тот же день на выезде встретится с «Нефтехимиком».