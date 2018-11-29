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    «Спартак» переиграл «Северсталь», Никонцев оформил дубль

    КХЛ Северсталь Спартак
    Московский «Спартак» переиграл «Северсталь» (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
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    Дублем в составе московского клуба отличился Анатолий Никонцев (10-я и 52-я минуты), еще одна заброшенная шайба на счету Мартиньша Карсумса (54).

    Голкипер красно-белых Никита Беспалов отразил 24 броска и записал на свой счет третий «сухой» матч в текущем сезоне.

    Для череповецкой команды это поражение стало седьмым подряд в регулярном чемпионате.

    После этой победы «Спартак» набрал 38 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь», имея в активе 20 баллов, расположилась на 12-м месте.

    В следующем матче «Спартак» 1 декабря на своем льду сыграет против ЦСКА, а «Северсталь» в тот же день на выезде встретится с «Нефтехимиком».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Никонцев — 9 (Григорьев, Злобин), 9:14 — 1:0. Никонцев — 10 (бол., Калинин, Карсумс), 51:02 — 2:0. Зубов — 5 (Даугавиньш, Хохлачев), 53:56 — 3:0Вратари: Беспалов (53:25 — 53:56, 58:35 — 58:57, 59:11) — ФурхБроски: 25 (14+3+8) — 24 (6+12+6)Штраф: 6 — 8
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