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    «Спартак» нанес поражение «Куньлуню»

    КХЛ Куньлунь Ред Стар Спартак
    «Спартак» нанес поражение «Куньлуню» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Шанхае, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

    «Красно-белые» набрали три очка благодаря голам Ильи Зубова и Артема Федорова, которые отличились на 14-й и 60-й минутах.

    Вратарь москвичей Никита Беспалов записал на свой счет «сухарь».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Спартак» (Москва) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Зубов — 4 (бол., Калинин), 13:35 — 0:1. Федоров — 2 (бол., п.в., Григорьев), 59:34 — 0:2Вратари: Лазушин (59:00 — 59:34) — БеспаловШтраф: 14 — 6Броски: 27 (8+7+12) — 27 (5+16+6)

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции (36 очков). «Куньлунь» идет восьмым на Востоке (28 очков). 0

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