«Спартак» нанес поражение «Куньлуню»

нанес поражениев выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Шанхае, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

«Красно-белые» набрали три очка благодаря голам Ильи Зубова и Артема Федорова, которые отличились на 14-й и 60-й минутах.

Вратарь москвичей Никита Беспалов записал на свой счет «сухарь».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Спартак» (Москва) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Голы: Зубов — 4 (бол., Калинин), 13:35 — 0:1. Федоров — 2 (бол., п.в., Григорьев), 59:34 — 0:2Вратари: Лазушин (59:00 — 59:34) — БеспаловШтраф: 14 — 6Броски: 27 (8+7+12) — 27 (5+16+6)

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции (36 очков). «Куньлунь» идет восьмым на Востоке (28 очков). 0