«Барыс» по буллитам обыграл «Йокерит»

В матче регулярного чемпионата КХЛпринимал. Гости одержали победу в серии буллитов.

Во втором периоде «Барыс» вышел вперед благодаря шайбе Алихана Асетова, однако на 52-й минуте «Йокерит» усилиями Брайана О'Нилла счет сравнял.

Определить победителя в овертайме командам не удалось, а в серии буллитов точнее были гости. Победный буллит на счету Даррена Дица.

«Барыс» набрал 42 очка и поднялся на четвертое место в таблице Восточной конференции. «Йокерит» (44 балла) занимает третью строчку на Западе.