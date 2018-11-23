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    «Барыс» по буллитам обыграл «Йокерит»

    Йокерит Барыс КХЛ
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» принимал «Барыс». Гости одержали победу в серии буллитов.

    «Йокерит» — «Барыс»
    «Йокерит» — «Барыс»
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    Во втором периоде «Барыс» вышел вперед благодаря шайбе Алихана Асетова, однако на 52-й минуте «Йокерит» усилиями Брайана О'Нилла счет сравнял.

    Определить победителя в овертайме командам не удалось, а в серии буллитов точнее были гости. Победный буллит на счету Даррена Дица.

    «Барыс» набрал 42 очка и поднялся на четвертое место в таблице Восточной конференции. «Йокерит» (44 балла) занимает третью строчку на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Барыс» (Астана) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Асетов — 3 (Маклюков, Сагадеев), 21:46 — 0:1. О`Нилл — 7 (Норман, Йоэнсуу), 49:20 — 1:1Победный буллит: ДитцВратари: Запольски — ГраховинаШтраф: 4-2Броски: 48 (12+17+15+4) — 21 (6+8+6+1)
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