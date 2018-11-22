ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичЗлатан привез в «Гэлакси» космический футбол и покорил США
  • 16:27
    • СМИ: Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом»
  • 15:31
    • Мутко вновь покинет пост главы РФС
  • 20:36
    • Шикунов: Глушаков был бы нужен «Крыльям»
  • 19:50
    • «Ак Барс» продлил победную серию, обыграв «Магнитку»
  • 19:38
    • «Автомобилист» в Екатеринбурге уступил «Торпедо»
    Все новости спорта

    Локтионов принес «Локомотиву» победу над московским «Динамо»

    КХЛ Локомотив Динамо
    В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» принимал московское «Динамо».

    «Локомотив» — «Динамо»
    «Локомотив» — «Динамо»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Клуб из Ярославля одержал победу со счетом 2:0.

    Дублем у победителей отличился Андрей Локтионов.

    Сухой матч себе в актив записал голкипера Илья Коновалов, отразивший 25 бросков по воротам.

    «Локомотив» набрал 41 очко и идет четвертым на Западе. У «Динамо» — 25 очков и девятая позиция.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:0( 0:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Локтионов — 10 (бол., Козун, Крунвалль), 24:45 — 1:0. Локтионов — 11 (п.в., Е. Аверин), 59:28 — 2:0Вратари: Коновалов — Бочаров (59:04 — 59:28)Штраф: 12-12Броски: 24 (8+6+10) — 25 (6+12+7)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Йокерит» — «Барыс»
  • 1.97
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеют ли армейцы добыть победу в Грозном?
  • «Ахмат» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Йокерит» против «Барыса» — порадуют ли две супер атакующие команды результативным поединком?
  • «Йокерит» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Прервет ли «Урал» беспроигрышную серию «Локомотива»?
  • «Локомотив» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Александер Чеферин и Андреа Аньелли Футбол Суперлига, VAR и третий еврокубок. Чего ждать, а чего — нет?Главные подробности совместной пресс-конференции Чеферина и Аньелли Вчера в 19:030
  • 16:56
    • «Айнтрахту» и «Нанту» интересен Луис Адриано
  • 21:53
    • Локтионов принес «Локомотиву» победу над московским «Динамо»
  • 21:36
    • Луис Адриано: Кононов поставил задачу биться за чемпионство
    Игроки сборной Нидерландов Футбол Лига наций. Кто куда и что дальше?Подводим итоги первого в истории группового этапа Лиги наций Вчера в 15:120
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. СКА не отпустит в отрыв ЦСКА
  • 3.70
    •
  • 20:04
    • «Трактор» выиграл у «Нефтехимика»
  • 19:13
    • Аленичев: Подготовка к матчам проходит в штатном режиме
  • 16:46
    • Сироткин: Уход из Ф-1 — тяжелый момент
    Игроки ЦСКА Хоккей КХЛ. «Амур» обыграл «Спартак», ЦСКА взял верх над «Сочи»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 21 ноября Вчера в 23:070
  • 13:58
    • Фридман: «Сент-Луис» рассматривает вариант обмена Тарасенко
  • 13:28
    • Адриано и Ханни могут покинуть «Спартак»
  • 12:38
    • Кубица заменит Сироткина в составе команды «Уильямс»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие