Локтионов принес «Локомотиву» победу над московским «Динамо»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лигипринимал московское

Клуб из Ярославля одержал победу со счетом 2:0.

Дублем у победителей отличился Андрей Локтионов.

Сухой матч себе в актив записал голкипера Илья Коновалов, отразивший 25 бросков по воротам.

«Локомотив» набрал 41 очко и идет четвертым на Западе. У «Динамо» — 25 очков и девятая позиция.