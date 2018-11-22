Локтионов принес «Локомотиву» победу над московским «Динамо»

«Локомотив» — «Динамо»
«Динамо» Москва
Клуб из Ярославля одержал победу со счетом 2:0.
Дублем у победителей отличился Андрей Локтионов.
Сухой матч себе в актив записал голкипера Илья Коновалов, отразивший 25 бросков по воротам.
«Локомотив» набрал 41 очко и идет четвертым на Западе. У «Динамо» — 25 очков и девятая позиция.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:0( 0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Локтионов — 10 (бол., Козун, Крунвалль), 24:45 — 1:0. Локтионов — 11 (п.в., Е. Аверин), 59:28 — 2:0Вратари: Коновалов — Бочаров (59:04 — 59:28)Штраф: 12-12Броски: 24 (8+6+10) — 25 (6+12+7)