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    «Сибирь» дома переиграла «Салават Юлаев»

    КХЛ Сибирь Салават Юлаев
    «Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

    «Сибирь» празднует третью победу подряд
    «Сибирь» празднует третью победу подряд
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    Единственную шайбу в поединке провел Данил Романцев на 13-й минуте.

    «Сибирь» продлила победную серию до трех матчей и занимает с 19 очками в Восточной конференции, а клуб из Уфы прервал серию побед из трех встреч и с 37 баллами расположился на шестой позиции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
    Гол: Романцев — 8 (Зырянов), 12:29 — 1:0Вратари: Красиков — Метсола (58:45)Штрафы: 2-2Броски: 28 (7+16+5) — 29 (13+8+8)
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