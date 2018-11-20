«Сибирь» дома переиграла «Салават Юлаев»

«Сибирь» празднует третью победу подряд
ХК «Сибирь»
Единственную шайбу в поединке провел Данил Романцев на 13-й минуте.
«Сибирь» продлила победную серию до трех матчей и занимает с 19 очками в Восточной конференции, а клуб из Уфы прервал серию побед из трех встреч и с 37 баллами расположился на шестой позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Романцев — 8 (Зырянов), 12:29 — 1:0Вратари: Красиков — Метсола (58:45)Штрафы: 2-2Броски: 28 (7+16+5) — 29 (13+8+8)