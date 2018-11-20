«Сибирь» дома переиграла «Салават Юлаев»

обыгралав домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Единственную шайбу в поединке провел Данил Романцев на 13-й минуте.

«Сибирь» продлила победную серию до трех матчей и занимает с 19 очками в Восточной конференции, а клуб из Уфы прервал серию побед из трех встреч и с 37 баллами расположился на шестой позиции.